Musk doopt zich om tot Technoking of Tesla

De medeoprichter van de Amerikaanse maker van elektrische auto's is nooit verlegen om een stunt. Elon Musk draagt voortaan de officiële titels chief executive officer (CEO) én Technoking of Tesla. Dat blijkt uit een melding van Tesla aan de Securities and Exchange Commission (SEC), de toezichthouder op de Amerikaanse beurzen. De financieel directeur Zach Kirkhorn krijgt naast de CFO-functie de titel Master of Coin. Officiële functiewijzigingen van directieleden moeten aan de SEC gerapporteerd worden.