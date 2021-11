Musks Twitter-enquête doet Tesla slippen

Elon Musk tijdens een bezoek aan Grünheide, in de buurt van Berlijn, waar een Tesla-gigafabriek in aanbouw is.

Dat Elon Musk mogelijk 10 procent van zijn belang in Tesla van de hand doet, duwt het aandeel van de e-autobouwer een paar procenten lager.

Het was uitkijken naar hoe zwaar de klap voor Tesla is na het opmerkelijke manoeuvre van CEO Elon Musk. Zaterdag lanceerde hij op Twitter het voorstel dat hij 10 procent van zijn belang in Tesla van de hand zou doen. Hij liet zijn 62,7 miljoen volgers op Twitter daarover stemmen. Bijna 58 procent vond het een goed idee.

Op de Duitse beurs Tradegate donderde Tesla maandagmorgen ruim 8 procent lager. In de Amerikaanse voorbeurshandel bedroeg het verlies dik 4 procent. De mogelijke verkoop van een groot pakket Tesla-aandelen leidde tot nervositeit, zeker gezien de torenhoge waardering waartegen het aandeel noteert. Het aandeel opende meer dan 5 procent in de min, maar na een uur was het verlies afgenomen tot 2,6 procent.

Onzekerheid

Musks voorstel is met veel onzekerheid omgeven. Vooreerst: gaat hij wel 10 procent van zijn belang verkopen? Tesla is 's werelds meest waardevolle autoconstructeur zodat het sowieso om een miljardendeal gaat. Volgens berekeningen van Reuters zou Musk op basis van de slotkoers van vrijdag met de verkoop zowat 21 miljard dollar incasseren.

Voorts: hoe zal hij het doen en wanneer? Verkoopt hij beetje bij beetje op de beurs, wat tijdens die hele periode op de koers kan wegen? Of verkoopt hij het pakket in een keer aan een of meerdere partijen? Bij zo’n plaatsing wordt doorgaans een korting toegekend, wat ook tot koersdruk kan leiden.

Wat mogelijk de koersval wat tempert, is een positief rapport van Jefferies. Het beurshuis verhoogde maandag zijn koersdoel voor Tesla van 950 naar 1.400 dollar. Analist Philippe Houchois denkt dat Tesla nog grootse dingen zal doen en herhaalt zijn koopadvies.