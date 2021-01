NIO, de 'Chinese Tesla', steelt show

Wall Street noteert in het rood. De Chinese elektrische autobouwer NIO schiet flink hoger na de introductie van een sedan. Een bitcoinaandeel duikt lager. Boeing vliegt lager na een crash.

De nieuwjaarsrally op Wall Street last even een pauze in nu de Democraten druk in de weer zijn om de Amerikaanse president Donald Trump af te zetten na de gewelddadige aanval op het Capitool door pro-Trump-activisten.

De Dow Jones zakt rond 16.45uur 0,3 procent.

NIO

De Chinese autobouwer NIO vliegt bijna 9 procent hoger. De producent van elektrische auto's heeft zijn eerste sedan onthuld, de ET7, die de concurrentie met Tesla's Model 3 zal aangaan.

De verkoop van de ET7 zal beginnen bij 448.000 yuan (69.100 dollar), vergeleken met de Tesla Model 3 die begint bij 265.740 yuan (41.000 dollar). De auto zal tegen begin 2022 op de markt komen. Volgens NIO kan de ET7 bijna 1.000 kilometer afleggen met een volle batterij, terwijl de Model 3 maar een bereik heeft van 425 kilometer. Daarmee weet NIO een belangrijk minpunt van elektrische auto's - hun relatief korte actieradius - weg te werken.

NIO heeft de afgelopen zes maanden een Tesla-achtig parcours laten zien waarbij het aandeel maal vier ging.

Bitcoinaandeel

Het aandeel MicroStrategy zakt met 7,6 procent. Dat is niet vreemd nu de bitcoin een flinke uitschuiver maakt. Naast trackers is het aandeel een andere indirecte manier om in te spelen op de bitcoin, omdat de groep al haar cashreserves in de digitale munt belegt. Beleggers die een half jaar geleden al in het aandeel stapten, hoeven er geen nacht minder om te slapen, want sinds toen ging het aandeel vier keer hoger.

Boeing

Boeing zakt 2 procent. Zaterdag verdween kort na vertrek in de Indonesische hoofdstad Jakarta een Boeing 737-500 van de radar en zondag werden ook de brokstukken van het toestel gevonden. Het is nog niet duidelijk hoe het vliegtuig heeft kunnen crashen, maar inmiddels zijn de twee zwarte dozen gevonden.

Het vliegtuig van Sriwijaya Air was een klassieke Boeing 737 van 26 jaar oud, en dus geen Boeing 737 MAX. Met dat laatste type vliegtuig gebeurde in oktober 2018 een ongeval in Indonesië waarbij 189 mensen omkwamen. Onlangs kreeg Boeing voor dit laatste ongeval een boete van 2,5 miljard dollar. De som van 2,5 miljard dollar omvat een boete van 243,6 miljoen dollar, 1,77 miljard dollar aan schadevergoedingen en de oprichting van een fonds van 500 miljoen dollar voor de nabestaanden van de slachtoffers.

Gilead

De Amerikaanse biofarmagroep Gilead Sciences verhoogt de prognoses voor het pas afgelopen jaar. Gilead verwacht een winst voor uitzonderlijke elementen van 6,98 à 7,08 dollar per aandeel, terwijl het eerder op 6,25 à 6,60 dollar had gemikt. De omzet zou tussen 24,3 à 24,35 miljard dollar belanden, terwijl Gilead eerder een vork van 23 à 23,5 miljard dollar hanteerde.

De betere cijfers zijn vooral te danken aan de virusremmer remdesivir, die ingezet wordt om coronapatiënten te behandelen.

Gilead kampte in 2020 met een zware tegenvaller wegens zijn verregaande partnership met het Vlaamse Galapagos. Galapagos zag zijn ambities om met zijn reumamiddel filgotinib door te breken in de VS gefnuikt door een 'njet' van de Amerikaans toezichthouder FDA. Het leverde ook Gilead een zware financiële kater op.