NIO onderbreekt productie door chiptekort

Wall Street gaat hoger. NIO heeft last van het chiptekort in de wereld. Nike krijgt een adviesverhoging. Oliebedrijven winnen terrein door de hogere olieprijs.

De Amerikaanse beurzen gaan hoger nu de Amerikaanse president Joe Biden een nieuw doel heeft geformuleerd voor de vaccinatiecampagne. In zijn eerste honderd dagen wil hij 200 miljoen Amerikanen vaccineren.

De Dow Jones wint rond 17.45 0,7 procent.

NIO

De Chinese elektrische autobouwer NIO - met een Amerikaanse notering - gaat meer dan 6 procent lager. Het bedrijf meldt dat het voor vijf werkdagen de productie bij zijn fabriek in het Chinese Hefei onderbreekt. De oorzaak is het wereldwijde chiptekort waar ook andere automakers onder lijden. De onderneming knipte ook het aantal verwachte leveringen in het eerste kwartaal van 20.500 naar 20.000 auto's.

Daarmee volgt NIO in de voetsporen van de Amerikaanse autoproducent Ford . Die groep liet donderdag weten dat het de productie van zijn populaire pickup-truck F-150 vertraagt bij zijn fabriek in Michigan. De onderbreking zou enkele dagen duren. Ook Ford nam de maatregelen als gevolg van het chiptekort.

NIO en Ford zijn niet de enige automakers die hun productie moeten vertragen. Eerder deze week meldden ook Honda en General Motors dat ze de productieonderbrekingen bij hun fabrieken in Noord-Amerika verlengen voor de komende weken. Ook de Zweedse autobouwer Volvo zei deze week dat het chiptekort een 'substantiƫle' impact zou hebben op de winstcijfers voor het tweede kwartaal.

Er zijn meerdere oorzaken voor het wereldwijde tekort aan chips. Zo is er door de pandemie een boomende vraag naar laptops en tablets en zijn er sancties tegen Chinese techbedrijven. Bedrijven kunnen ook niet echt profiteren van voorraden, want die waren voor de komst van de pandemie al historisch laag.

Om het chiptekort de kop in te drukken heeft het Amerikaanse Intel al gezegd dat het 20 miljard dollar gaat investeren in zijn Amerikaanse chipfabrieken.

Nike

Analist Jonathan Komp verhoogt zijn advies voor de schoenenfabrikant Nike van 'houden' naar 'kopen' en laat zijn koersdoel op 150 dollar. 'Wij zijn positief over de transformatie van het bedrijf in een speler die direct aan consumenten levert via e-commerce. Het bedrijf weet beter klanten aan zich te binden en is zijn merk aan het versterken. Dat heeft een positieve invloed op de marges.'

Komp maakt zich weinig zorgen over de ruzie die Nike heeft met China. Nike ligt onder vuur in China omdat het merk zich bezorgd toonde over de katoen uit Xinjian. Mogelijk wordt die katoen gemaakt door slaven in Chinese concentratiekampen. De Volksrepubliek martelt Oeigoeren in concentratiekampen en onderwerpt ze aan hersenspoeling en slavenarbeid. Als wraak op de geuite bezorgdheid roept China nu op om de Amerikaanse sportartikelenfabrikant te boycotten. 'De geschiedenis van Nike in China is lang en recent was er een sterk momentum omdat de verkopen in het laatste kwartaal met 42 procent waren gestegen.'

Nike wint 2,6 procent.

Oliebedrijven

De prijs van een vat WTI-olie stijgt vrijdag met meer dan 4 procent tot 61 dollar nu duidelijk is dat het nog weken kan duren voordat het Suezkanaal weer bevaarbaar is. Een containerschip is vastgelopen in het kanaal, waardoor er geen schepen meer door kunnen.

De hogere olieprijs maakt dat oliebedrijven vrijdag terrein winnen op Wall Street. Marathon Oil klimt 4,4 procent, Schlumberger veert 3,3 procent op, Cabot Oil & Gas gaat bijna 2,7 procent omhoog en Occidental Petroleum wint 2,7 procent.