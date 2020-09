NTT Docomo schrijft na 22 jaar opnieuw beursgeschiedenis

22 jaar nadat de Japanse mobiele operator NTT Docomo voor de grootste beursgang ooit heeft getekend, volgt het grootste uitkoopbod in de Japanse beursgeschiedenis.

NTT Docomo stond jaren in de geschiedenisboekjes omdat het in 1998 naar de beurs trok en omgerekend 18,4 miljard dollar ophaalde. Dat was toen wereldwijd de grootste beursgang ooit. Pas negen jaar later, in 2007, brak de Chinese Industrial and Commercial Bank (ICBC) dat record met een beursgang in Sjanghai en Hongkong. Sinds 2014 staat Alibaba (21,8 miljard dollar) op nummer een in de IPO-ranglijst, een positie die Jack Ma in oktober met de betaalspecialist Ant Group wil overnemen.

Eind jaren 90 was mobiele telecommunicatie wereldwijd een beurshype. Bovendien experimenteerde Docomo als eerste met 3G. 22 jaar later wil hoofdeigenaar Nippon Telegraph & Telephone (NTT) zijn mobiele dochter weer volledig inlijven. NTT bezit 66 procent van NTT Docomo en biedt met een prijs van 3.900 yen per aandeel een premie van 30 procent op de slotkoers van maandag op de overige, publieke aandelen.

NTT verstuurde dinsdag nabeurs een persbericht over het bod, maar maandagavond had de Japanse zakenkrant Nikkei er naar goede gewoonte al over bericht.

Inleg verdubbeld