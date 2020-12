Na het kroonjuweel Agfa, het probleemkind

Agfa-Gevaert zag in 2020 zijn beurswaarde met een vijfde krimpen. De pandemie drijft de problemen in zijn grootste divisie op de spits.

Agfa-Gevaert , leverancier voor drukkerijen en ziekenhuizen, trapt het jaar af met een wissel aan de top. CEO Christian Reinaudo verhuist naar de raad van bestuur en geeft het roer over aan zijn Franse landgenoot Pascal Juéry, die overkomt van de chemiereus Solvay. (1)

Reinaudo heeft Agfa’s kroonjuweel, Healthcare IT, verkocht aan het Italiaanse Dedalus voor nagenoeg 1 miljard euro. Terwijl de Fransman zich heel tevreden toont over die megadeal is hij dat minder over zijn tienjarig parcours in Mortsel.

'Voor de aandeelhouders heb ik per aandeel afgerond 1,50 euro waarde gecreëerd. Dat is niet genoeg’, zegt de topman met dezelfde initialen als de Portugese voetbalster in zijn afscheidsinterview. Reinaudo gelooft dat die waarde zal komen bovendrijven dankzij de vele herstructureringen die onder zijn bewind gebeurden. Corona is dan nog een ver-van-mijn-bedshow.

Een maand later ziet de wereld er helemaal anders uit. Nadat de koers zijn hoogste punt van het jaar heeft aangetikt (2) duwt Covid-19 Agfa van de glijbaan.

Drukplaten probleemkind

Daarbovenop komen weinig enthousiasmerende jaarresultaten. De drukplaten en de voorbereidingssoftware voor drukkerijen lijden onder de krimpende volumes van kranten- en reclamedrukwerk. Topman Juéry boekt 67 miljoen euro af op zijn grootste divisie. Het duwt de hele groep 48 miljoen in het rood. (3) Niet veel later zakt Agfa naar zijn laagste koers van het jaar, 2,988 euro. Het aandeel staat zo weer op het niveau van twee jaar geleden.

En 2021... Agfa zet volgend jaar verder de tering naar de nering in zijn drukplatendivisie. Over de fabrieken in Frankrijk en VK is al een streep getrokken. Topman Pascal Juéry ziet de business na de crisis de geleden schade niet meer goedmaken. Slaagt de Fransman erin de noodlijdende afdeling aan zijn Chinese partner Lucky te verpatsen zoals sommige analisten voorspellen? De grootformaatprinters, chemicaliën, radiologie en software voor ziekenhuizen houden beter stand tegen de crisis. Kunnen ze in 2020 weer groeien? CEO Juéry verwacht op middellange termijn een volledig herstel van de covidcrisis. ‘Ze zullen zelfs voordeel halen uit postcovidkansen en -marktontwikkelingen.’

De Oostenrijkse activist en Agfa-voorzitter Klaus Röhrig biedt met een ‘koopadvies’ een lichtpuntje. Hij koopt bijna 7 miljoen Agfa-aandelen bij. Zijn investeringsfonds Active Ownership krikt zijn belang in Agfa met ruim 1 procentpunt op tot 14,7 procent. (4) De beurzen maken hun coronaverliezen inmiddels deels goed door het geloof dat bedrijven snel zullen herstellen van de pandemie.

In mei legt ook Agfa een ei. Juéry beslist een groot deel van 1 miljard euro verkoopopbrengst op de bankrekening te houden om de crisis uit te zweten. (5) Hij vraagt de aandeelhouders - die al tien jaar snakken naar een dividend - om geduld.

De details van Juéry's plan volgen bij de publicatie van de tweedekwartaalcijfers eind augustus. De resultaten vallen mee, ondanks een forse omzetkrimp van 20 procent. (6) Beleggers gunnen de resultaten echter geen oog, ze reageren ontgoocheld dat ze geen deel van de cash krijgen. Het aandeel crasht 9 procent.

In de pot van de Belgische, Amerikaanse en Britse pensioenfondsen gaat 350 miljoen euro, terwijl de schulden met 200 miljoen euro worden afgebouwd. De resterende 400 miljoen euro houdt Juéry als een goede huisvader op zak. Voor de reorganisatie van het probleemkind, de drukplatenbusiness, en eventuele overnames.

Voorzitter af

Active Ownership blijft net zolang in Agfa als er waarde uit te halen is. Klaus Röhrig Topman van investeringsfonds Active Ownership

Een week na het kwartaalrapport verrast Röhrig met zijn ontslag als voorzitter. (7) De prelude voor een exit van Agfa’s grootste aandeelhouder? Beleggers zijn er niet gerust op en duwen het aandeel 4 procent lager. Röhrig, die zijn (gewone) bestuurszitje behoudt en in Wenen woont, zegt dat hij een stap opzijzet omdat hij door de covidreisbeperkingen te weinig fysiek aanwezig kan zijn in de hoofdzetel in Mortsel. ‘Active Ownership blijft net zolang als er waarde uit Agfa te halen is’, stelt hij. Onafhankelijk bestuurder Frank Aranzana - een Fransman die in Brussel woont - neemt over.