Nagelmackers optimistisch over aandelen groeilanden

De private bank Nagelmackers voorspelt dat de beurzen van de groeilanden het komende jaar een gedeeltelijke inhaalbeweging maken na de zwakke prestatie van dit jaar.

'We verwachten dat de aandelen van de groeilanden in 2022 het meest stijgen', zei Stephane Denys, hoofdstrateeg van Nagelmackers, donderdag bij de voorstelling van zijn vooruitzichten voor het komende jaar. Nagelmackers voorspelt dat de beurzen van de groeilanden met gemiddeld 9 procent in lokale munt klimmen en de Amerikaanse en Europese beurzen met 7 en 6,5 procent.

Beleggers zijn te pessimistisch over China en de groeilanden in het algemeen, zegt de private bank, die deel uitmaakt van de Chinese groep Dajia. Denys ziet verscheidene redenen voor de zwakke prestatie van de Chinese beurzen het voorbije jaar. Hij verwijst naar de spanningen tussen China en de VS, de problemen van Evergrande en andere vastgoedbedrijven en de strakkere regulering van onder meer de technologiesector.

De vooruitzichten zijn volgens Denys een stuk beter. 'Chinese techaandelen zijn nu aantrekkelijk geprijsd.' Hij merkt op dat de interventie van de regelgever bij een bedrijf als Tencent weinig of geen structurele impact had en dat dat bedrijf in 2022 weer zal aanknopen met een winstgroei van 15 procent. 'De overheid zal er ook alles aan doen om de economische groei boven 5 procent te krijgen.'

De positieve kijk op China is een van de redenen waarom Nagelmackers optimistisch is over de groeimarkten als geheel. 'China is goed voor een derde van de MSCI Emerging Markets-index. Bovendien zijn de groeivooruitzichten voor India gunstig en noteren veel munten van groeilanden laag tegenover de dollar.'

Nagelmackers is ervan overtuigd dat aandelen in het algemeen ook het komende jaar meer zullen opbrengen dan obligaties. Het heeft een voorkeur voor cyclische aandelen en verwacht een goed jaar voor smallcaps.

