Nakende uitkering duwt TINC naar recordhoogte

De infrastructuurinvesteerder TINC profiteert van een geplande fiscaalvriendelijke uitkering en van zijn status van defensief aandeel. Het aandeel tikte een nieuwe recordkoers aan.

TINC is woensdag voor het eerst sinds de beursgang van vier jaar geleden boven 13 euro gestegen. ‘De recente volatiliteit op de aandelenmarkten is een voordeel voor TINC, dat een defensief profiel heeft’, zegt Joachim Vansanten, analist bij KBC Securities. ‘Het aandeel stijgt meestal in de aanloop naar het dividend. Beleggers kopen het aandeel voor het dividend.’ Bart Jooris, een analist van Degroof Petercam, zit op dezelfde golflengte. ‘In een omgeving van lage rente is TINC een aandeel met een mooi en vrij zeker dividendrendement.’

De investeerder in infrastructuur kondigde twee weken geleden aan dat hij in oktober voor het tweede jaar op rij een fiscaalvriendelijke uitkering wil doen. Hij is van plan 0,50 euro uit te betalen, waarvan 0,45 euro in de vorm van een kapitaalvermindering en 0,05 euro in de vorm van een dividend. Een kapitaalvermindering is aantrekkelijk voor particuliere beleggers, omdat ze daarop geen 30 procent roerende voorheffing moeten betalen.

Wetswijziging

TINC speelt met de fiscaalvriendelijke uitkering in op een nieuwe wettelijke regeling voor kapitaalverminderingen. Voor de wetswijziging werd een kapitaalvermindering vaak beschouwd als een middel om belastingen te ontwijken.

TINC streeft ernaar de winstuitkering met het inflatiepercentage te verhogen om de koopkracht van het dividend op peil te houden. Analisten denken dat die doelstelling realistisch is. ‘Het dividend is vrij zeker omdat TINC een goed zicht heeft op toekomstige cashflows’, zegt Jooris.

Intrinsieke waarde

Vansanten merkt op dat TINC de waarde van de toekomstige cashflows actualiseert tegen 8,26 procent. ‘Dat wil zeggen dat de waarde van de portefeuille met 8,26 procent per jaar moet groeien. Na aftrek van de kosten is dat ongeveer 6 procent. Rekening houdend met een brutodividendrendement van zowat 4,5 procent moet de intrinsieke waarde per aandeel met 1,5 procent per jaar stijgen.’

De analist van KBC Securities geeft als advies ‘opbouwen’, hoewel zijn koersdoel van 13 euro wat lager is dan de koers. ‘Na de jaarresultaten, die op 11 september worden gepubliceerd, volgt wellicht een update van ons advies en koersdoel.’ Jooris is optimistischer. Zijn advies is ‘kopen’. Hij heeft een koersdoel van 14 euro. TINC heeft een gebroken boekjaar dat loopt van 1 juli tot 30 juni.

De investeringsportefeuille van TINC had eind 2018 een reële marktwaarde van 258 miljoen euro.