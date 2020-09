Nasdaq: correctie of leeglopende zeepbel?

Is de verkoopgolf in Amerikaanse technologie-aandelen een kleine correctie of loopt hier een technologiezeepbel leeg?

Vorige donderdag maakte de technologiebeurs Nasdaq een historische uitschuiver van 5 procent. Vrijdag maakte de Nasdaq opnieuw een duik van 4 procent om uiteindelijk 1 procent lager af sluiten. Op de eerste dag van de Amerikaanse beursweek opent de Nasdaq opnieuw 2 procent lager. Tijd om de vraag te stellen: 'Loopt de techzeepbel leeg?'

'Dit is geen zeepbel'

Fondsbeheerder Marc Langeveld van de Antwerpse vermogensbeheerder Econopolis vindt dat de term 'zeepbel' die in de markt te horen is niet terecht is. 'Hier is geen sprake van een zeepbel. Want niet alleen de koersen zijn opgelopen, de winsten zijn minstens zo hard gegroeid en hetzelfde geldt voor de vrije kasstromen en dividenden. Zeker als je de kwartaalwinsten van de nieuwe economie vergelijkt met die van de oude economie zie je dat er gewoon een groot verschil is.'

De koersopstoot van Tesla was bijvoorbeeld duidelijk overdreven. Marc Langeveld Fondsbeheerder bij Econopolis

Langeveld wijst ook de vergelijkingen met de technologiezeepbel in het jaar 2000 van de hand. 'Toen hadden techbedrijven slechte balansen en vooral beloftes dat ze een keer winst zouden gaan maken. Ze betaalden geen dividenden en er waren geen positieve vrije kasstromen. Als je nu naar de top 30 rijkste bedrijven uit de S&P500 kijkt met de beste kasposities, dan zie dat er daar 28 van in de techsector bevinden. Daarbij komt er nu een generatie op die gewend is om alles online te doen. Deze generatie gaat een steeds belangrijkere rol spelen in de economie. En dus zullen de investeringsbeslissingen van bedrijven vooral digitaal zijn. Die trend verdwijnt niet ineens, die blijft.'

Volgens de beurskenner is de huidige verkoopgolf dus slechts een correctie. 'Na corona verwacht ik dat we een situatie krijgen tussen de wereld van vroeger en de wereld zoals die er nu uitziet. Maar het zal nooit meer hetzelfde worden als voor de coronacrisis. Daarom denk ik dat de huidige neerwaartse beweging een correctie is in een lange opwaartse trend.'

Te hard opgelopen