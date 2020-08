Nasdaq en S&P500 sluiten af op nieuw record

De Amerikaanse beurzen trokken vrijdag hoger. Ook de Dow Jones zit niet meer ver van een record en noteert sinds begin dit jaar in de plus.

De aandelenbeurzen in New York noteerden de hele dag op winst. Beleggers kauwden na op de toespraak van de Fed-voorzitter Jerome Powell, die verklaarde dat de Federal Reserve een hogere mate van inflatie zal toestaan. De Dow Jones won 0,6 procent, de S&P500 0,7 procent en de Nasdaq 0,6 procent. Voor die laatste twee impliceert dat een nieuw slotrecord. De Dow Jones is nog maar een goede 3 procent verwijderd van zijn februaripiek.

Bij de bedrijven ging de aandacht uit naar Coca-Cola , dat ruim 3 procent hoger ging. Het frisdrankconcern kondigde een vrijwillige vertrekregeling voor personeel aan als onderdeel van een strategisch plan. Hier kunnen naar verwachting 4000 medewerkers gebruik van maken. In eerste instantie gaat het om werknemers in de VS, Canada en Puerto Rico. Coca-Cola sluit ontslagen ook niet uit.

PC-bouwers in de lift

HP Inc noteerde bijna 3 procent in de plus. De computerproducent heeft in het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht omdat de vraag naar bijvoorbeeld pc's en laptops flink toenam door het vele thuiswerken tijdens de coronacrisis.