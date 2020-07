Nasdaq groter dan Europese economie

De Nasdaq Composite Index steeg dit jaar al met een vijfde. Techbedrijven zijn goed voor de helft van het gewicht. Door de lockdowns en het vele thuiswerk is de digitalisering versneld, waar zwaargewichten als Apple, Microsoft of Facebook van profiteren. Al blijft onlinereus Amazon met een klim van 69 procent de uitschieter. Het zijn die aandelen waardoor de Nasdaq uitblinkt. De Dow Jones, zonder de techgoden Amazon, Facebook en Alphabet en met teleurstellend zwaargewicht Boeing, verloor sinds Nieuwjaar 9 procent.

Ook tijdens de dotcomzeepbel in 2000 benaderde de beurswaarde van Nasdaq al eens het Europese bbp. Dat was toen een waarschuwing voor een overdreven waardering. Intussen maken de Nasdaq-leden zes keer meer winst dan toen, terwijl het Europese bbp nominaal, zonder de inflatie, al sinds 2009 stagneert. Aan u om te beslissen of de evolutie van de grafiek terecht is.