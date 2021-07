Nasdaq neemt het voortouw op Wall Street

Met Apple, Microsoft en Alphabet is de techsector aan de beurt in het resultatenseizoen.

Het resultatenseizoen is al even op gang, maar dinsdagavond stonden enkele van de waardevolste bedrijven ter wereld op het menu. Wall Street toont twee gezichten omstreeks 16.30 uur Belgische tijd.

De Dow Jones zakt iets meer dan 0,1 procent. De S&P-500 blijft dicht bij huis. En de Nasdaq wint 0,7 procent met dank aan de resultaten van enkele techkleppers.

Spotify

Spotify - dat op de NYSE noteert - krijgt te maken met strenge beleggers op Wall Street. Het aandeel zakt 8,9 procent. 165 miljoen mensen betalen om via de Zweedse streamingdienst toegang te krijgen tot een bootlading muziek, 20 procent meer dan een jaar eerder en pal op de prognoses die Spotify vooropstelde. Maar op een ander datapunt gaat Spotify onder de eigen lat door.

De maandelijks actieve gebruikers, de optelsom van de betalende abonnees en de gebruikers die in ruil voor reclameboodschappen en verminderde functionaliteiten gratis luisteren, groeide met 22 procent naar 365 miljoen. Dat is nipt minder dan de 366 miljoen waar Spotify op had gehoopt.

AA

Op Nasdaq speelt Alphabet de pannen van het dak met een winst van bijna 5 procent. De groep verdiende 27,26 dollar per aandeel in het voorbije kwartaal, ruim boven de consensus van 19,34 dollar. De omzet van het moederbedrijf Google overtrof de ramingen bij de aanhoudende stijging van de online advertentie-uitgaven. Het aandeel van de koepel rond de grootste zoekmachine wint 4,7 procent.

Bij Apple , het waardevolste bedrijf ter wereld, sprong de omzet in het traditiegetrouw 'zwakke' lentekwartaal 36 procent hoger naar 81 miljard dollar. De nettowinst verdubbelde bijna, naar bijna 22 miljard dollar. Aangevuurd door boomende verkopen van de iPhone, het populairste hebbeding ter wereld.

Het bedrijf waarschuwt dat het wereldwijde chiptekort negatieve gevolgen kan hebben op het huidige kwartaal. De beleggers weten niet goed wat te denken. Het aandeel zakte vlak na opening bijna 3 procent, maar herstelde tot een verlies van 0,4 procent.

Microsoft

Microsoft overtrof de ramingen met 25 cent met een kwartaalwinst van 2,17 dollar per aandeel, terwijl de omzet de verwachtingen overtrof dankzij de aanhoudend sterke groei van de cloudcomputingactiviteiten. Microsoft blijft profiteren van de pandemische verschuiving naar thuiswerken en -leren. Microsoft opende lager, maar noteert nu 0,9 procent hoger.

Boeing

Boeing rapporteerde woensdag zijn eerste kwartaalwinst in bijna twee jaar. De aanleiding is een golf van leveringen van commerciële straalvliegtuigen dankzij luchtvaartmaatschappijen die herstellen van de pandemie. Ook steeg de verkoop in de andere divisies van het bedrijf.