Nasdaq sluit af op record

Drie Wall Street-barometers sloten af op een nieuw slotrecord. GameStop won terrein nadat Robinhood de handelsbeperkingen heeft opgeheven. Peloton heeft leveringsproblemen en nam een duik.

De Amerikaanse beurzen trokken licht hoger ondanks een matig jobrapport. De Amerikaanse economie heeft in januari maar 49.000 banen gecreëerd. Dat is een tegenvaller, want economen hadden gerekend op 105.000 extra jobs.

De Dow Jones won 0,3 procent, de Nasdaq ging 0,6 procent hoger. De technologiebeurs Nasdaq, de brede S&P500-index en de Russell2000-index (kleinere aandelen) sloten af op een nieuw slotrecord.

GameStop

Er glanst toch weer wat hoop voor de ware believers in de aandelen GameStop . De aandelen van de gamesverkoper sloten 19 procent hoger nadat de hyperpopulaire beleggingsapp Robinhood de handelsbeperkingen in alle aandelen heeft opgeheven.

GameStop-zeepbel geknapt?

Mogelijk heeft de hausse te maken met de laatste werkdag van de week, want dan lopen er opties af. De kans is groot dat Robinhoods veel callopties hebben gekocht met een uitoefenprijs onder de huidige koers. De verkopers van die callopties moeten in dat geval de aandelen leveren, zodat ze aandelen moeten kopen. Dat drijft dan de koers van GameStop op.

Goed voor de GameStop-believers dus, als ze nog altijd in het aandeel zitten, want na een rit van -80 procent vanaf de top op 27 januari moet je als believer een sterke maag hebben om te blijven zitten.

Nieuw hypeaandeel

Donderdag zagen we al dat de kleine particuliere beleggers via sociale media een klein Chinees aandeel, genaamd ATA Creativity , meer dan 900 procent hoger duwden en ook vrijdag wordt weer een Chinees bedrijfje omhoog gespeculeerd. Opnieuw is het een bedrijf in de educatiebusiness, want LAIX geeft online leerproducten uit om Engels te leren in China. Het aandeel steeg met 60 procent.

En wederom is het aandeel, net als donderdag bij ATA Creativity, terug te vinden in chatgroepen op Facebook met als thema beleggen. Zulke aandelen kennen een redelijk dun handelsvolume, waardoor elke vraagboost door gecoördineerde opkopen van particuliere beleggers via sociale media een forse koersopstoot geeft.

Peloton

Het thuisfitnessbedrijf Peloton Interactive zakte met bijna 6 procent, nadat het bij de kwartaalresultaten heeft gemeld dat het de vraag naar fitnessmachines niet kan bijhouden. Het bedrijf zegt dat er coronagerelateerde vertragingen in de levering zijn en dat die 'moeilijkheden veroorzaken om terug te keren naar de leveringstermijnen van voor de coronapandemie', waardoor de toekomstige winsten geschaad worden.

De onderneming gaat de komende zes maanden meer dan 100 miljoen dollar investeren in lucht- en vrachtvervoer over de oceaan om de leveringstijden te verbeteren.

Peloton zag de winst per aandeel uitkomen op 18 dollarcent. Dat was dubbel zoveel dan wat analisten hadden voorzien. De omzet steeg met 128 procent naar 1,06 miljard dollar en ook dat was boven de consensusverwachting. Voor het huidige kwartaal verwacht Peloton 1,1 miljard dollar omzet. Daarnaast verhoogde de groep de prognose voor de verkoop voor het volledige boekjaar tot 4,08 miljard dollar tegenover een eerdere prognose van 3,9 miljard dollar.

Prima cijfers dus en een prima prognose. Maar beleggers tillen zwaar aan de leveringsproblemen en de geschatte impact die dat in ieder geval op korte termijn heeft op de winstgevendheid.

Schermvullende weergave ©EPA