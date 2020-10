Nasdaq sluit meer dan 2 procent lager

De Amerikaanse beurzen sloten voor het eerst in drie dagen negatief af. Vooral Big Tech was kop van Jut.

Beleggers verteerden een zwakker dan verwacht jobrapport en de coronabesmetting van de Amerikaanse president Donald Trump. Toen die om 7 uur Belgische tijd over de positieve test tweette, doken alle Amerikaanse futures 2 procent in het rood.

Sommige handelaars waren dan ook verrast dat de beurzen vrijdag geen grotere klappen hadden kregen. Er is immers veel onzekerheid over het lot van president Trump. Gezien zijn leeftijd en zwaarlijvigheid behoort hij tot een risicogroep. Op weekbasis staan zowel de Dow als de Nasdaq hoger dan vorige vrijdag.

Pool, dat noteert op Nasdaq en een beurswaarde heeft van 13 miljard dollar, noemt zichzelf de wereldwijde nummer 1. In het tweede kwartaal haalde Pool - een duidelijke coronawinnaar - een recordomzet. ‘Families zetten massaal in op ontspanning in en rond het eigen huis’, zei de CEO. De groep heeft ook een vestiging in Eigenbrakel voor de professionele markt (commerciële zwembaden, welness).