Nasdaq sluit positief af na peptalk Federal Reserve

De Dow Jones sloot 1,4 procent lager op 25.409 punten. Op een bepaald moment bedroeg het verlies ruim 3 procent. In het laatste half uur herstelde de Dow met ruim 400 punten. De Nasdaq Composite slaagde er zelfs in licht positief (+0,01%) af te sluiten.

De Federal Reserve voelde zich geroepen om in volle beurstijd een mededeling te verspreiden en dat had blijkbaar impact. 'We zullen gepast reageren om de economie te ondersteunen', liet voorzitter Jerome Powell weten.

Disney verloor 0,3 procent. Sinds begin deze week verloor het mediaconcern 15 procent aan beurswaarde. Disney zag afgelopen week zijn CEO Bob Iger (69) vroeger dan verwacht zijn afscheid aankondigen. Iger is een lieveling onder beleggers na een verzesvoudiging van de beurskoers onder zijn 15-jarig bewind. JPMorgan Chase meent dat zijn opvolger, Bob Chapek, ‘zeer gekwalificeerd is voor de job’. Bovendien zal Iger als ‘executive chairman’ nog sterk betrokken zijn bij het amusementsbedrijf.

Maar Disneys grootste kopzorg is het coronavirus. Disney kondigde vrijdag aan dat het pretpark Disneyland Tokio tot midden maart de deuren sluit om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarmee zijn alle pretparken van Disney in Azië tijdelijk gesloten. Analisten van Credit Suisse susten: ‘Wie nu niet naar het pretpark kan gaan, zal dat later doen. Dit is geen verloren omzet.’