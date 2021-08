Nasdaq sluit stevig hoger

Vooral Microsoft was in trek met een winst van 2,6 procent. De groep van CEO Satya Nadella verhoogt vanaf volgend jaar en voor het eerst sinds 2011 de prijzen van Microsoft 365-abonnementen voor bedrijven. Het gaat om prijsstijgingen van 10 tot 25 procent. Analisten reageerden enthousiast en sommigen verhogen hun koersdoel. Ze vertrouwen erop dat de prijsverhogingen niet zullen leiden tot minder klanten. Voor een bedrijf is het niet zo eenvoudig om van systeem te veranderen, want dat kan al snel leiden tot een organisatorische nachtmerrie.