Nasdaq sluit stevig lager door renteklim

De graadmeters in New York kleurden rood door hoge inflatiecijfers en een stijgende rente. Palantir kreeg weer klappen door kritische analisten. Coinbase zakte na een tegenvallend rapport.

De Amerikaanse beurzen sloten in het rood. Beleggers schrokken waarschijnlijk van het hoge inflatiecijfer dat uit de VS kwam. In oktober steeg de inflatie in Amerika tot 6,2 procent, het hoogste peil in ruim 30 jaar.

Daardoor schoot ook de Amerikaanse rente fors hoger. De rente op een tienjaars staatsobligaties steeg maar liefst 11 basispunten tot 1,55 procent. En dat zette vooral druk op de technologie-aandelen, want de techbeurs Nasdaq moest een stevige 1,7 procent inleveren.

Een hogere rente verlaagt de huidige waarde van toekomstige winsten. En juist bij techaandelen - waarbij de winsten nog snel moeten groeien - zijn die vooral die toekomstige winsten erg groot.

Tesla

Maar niet alle techaandelen stonden op verlies, want de elektrische autofabrikant Tesla wist in een dalende markt 4,3 procent te winnen. Dat is vooral een reactie op de heftige koersdaling van 12 procent die dinsdag plaatsvond.

Zaterdag lanceerde Musk op Twitter een opmerkelijk voorstel dat hij 10 procent van zijn belang in Tesla van de hand zou doen. Hij liet zijn 62,7 miljoen volgers op Twitter daarover stemmen. Bijna 58 procent vond het een goed idee.

De mogelijke verkoop van een groot pakket Tesla-aandelen leidde tot nervositeit, zeker gezien de torenhoge waardering waartegen het aandeel noteert.

Coinbase

De Amerikaanse cryptobeurs Coinbase kwam dinsdag nabeurs met teleurstellende cijfers over het derde kwartaal. En dat vertaalde zich woensdag in een verlies van 8 procent.

Het belangrijkste punt was de omzet. Analisten gingen ervan uit dat deze zou uitkomen op 1,57 miljard dollar, maar deze kwam uiteindelijk uit op 1,31 miljard dollar. De winst per aandeel landde op 1,62 dollar, terwijl de consensus uitging van 1,70 dollar.

Schermvullende weergave Belangrijkste cijfers van Coinbase

Daarmee schiet Coinbase onder een lat die al relatief laag lag. Het voornaamste probleem is dat het platform afhankelijk is van de populariteit van cryptomunten. En deze was in het derde kwartaal niet echt om over naar huis te schrijven. In juli daalden de twee grootste cryptomunten - bitcoin en ethereum - stevig en herstelden maar gedeeltelijk tegen het einde van het derde kwartaal. Mede daardoor zakte het handelsvolume met 29 procent vergeleken met het tweede kwartaal.

'Zoals onze resultaten laten zien is onze sector volatiel', zegt het bedrijf in een brief aan de aandeelhouders. 'Coinbase is geen aandeel dat je voor een kwartaal moet bijhouden, maar is eerder een investering op lange termijn in de crypto-economie. Deze economie is aan het groeien en innoveren en Coinbase is goed gepositioneerd om hiervan te flink te profiteren.'

Palantir

Het aandeel Palantir zakte woensdag 7,1 procent, nadat het aandeel dinsdag al ruim 10 procent moest inleveren. En dat terwijl de mysterieuze dataspecialist toch met iets beter dan verwachte cijfers kwam. Zo was de omzet met 392,2 miljoen dollar iets boven verwachting en was de winst per aandeel van 4 dollarcent daar in lijn mee.

Maar analist Tyler Radke herhaalt toch zijn verkoopadvies met een koersdoel van 18 dollar omdat hij zich zorgen maakt om de afnemende groei. 'De afnemende groei kwam midden in beeld in het derde kwartaal met zwakte bij zowel verkopen aan bedrijven als de overheid.'

Ook de prognose voor het vierde kwartaal - een omzetgroei van 40 procent tot 418 miljoen dollar - laat nog altijd een tragere groei zien, zelfs met een meer makkelijke vergelijkingsbasis. Ook andere analisten beginnen door de zwakke groeicijfers vragen te stellen bij de duurzaamheid van het bedrijfsmodel van Palantir.

Rivian