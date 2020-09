Nasdaq speelt winst kwijt

Het was andermaal een volatiele sessie voor de technologieaandelen. De Nasdaq Composite trok bij opening 0,8 procent hoger. Beleggers trokken zich initieel op aan beter dan verwachte resultaten van Oracle en Peloton . Maar bij het slot was er een verlies van 0,6 procent. De Dow Jones daarentegen eindigde 0,5 procent hoger.

De cijfers van Oracle en Peloton herinnerden beleggers eraan dat veel techaandelen weinig last hebben van corona. Wel integendeel. Oracle klopte de prognoses dankzij de toegenomen vraag naar thuiswerken en clouddiensten. De softwaregroep die op de NYSE noteert, is ook erg optimistisch. De thuisfitnesser Peloton zag door de lockdown de omzet met 172 procent floreren. Peloton tikte een nieuwe recordkoers.

Nikola kreeg een tik van 15 procent. Donderdag noemde shorter Hindenburg Research Nikola 'een fraudegeval'. Hindenburg heeft een shortpositie genomen in de producent van electrische vrachtwagens. Het zegt genoeg bewijs te hebben gevonden over valse verklaringen van stichter en voorzitter Trevor Milton, onder meer over de verwezenlijkingen in batterijtechnologie. Hinderburg beschuldigt Milton ook van nepotisme. Nikola ontkent en neemt juridische stappen.