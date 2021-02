Nasdaq stevig lager door rentevrees

De Amerikaanse beurzen staan in het rood. De Nasdaq spant de kroon met een verlies van 3 procent. Beleggers vrezen dat de inflatie zal oplopen en dat stuwt de Amerikaanse tienjaarsrente. Die hogere rente leidt er weer toe dat de huidige waarden van toekomstige winsten dalen. En juist bij techbedrijven is de waardering vooral gestoeld op hoge toekomstige winsten, waardoor deze het meeste last ondervinden van de renteklim.

Ook Big Tech krijgt een tik van de stijgende rente. Apple zakt 2,3 procent, Amazon levert 2 procent in, Alphabet gaat 2,4 procent lager, Tesla gaat zelfs 5,3 procent in zijn achteruit en Facebook krijgt een 'dislike' van 2,6 procent.

Inflatieverwachtingen

De oplopende rente is dus het gevolg van hogere inflatieverwachtingen. Beleggers vrezen nu voor geldontwaarding om twee redenen. De eerste is dat de vaccinatiecampagnes op stoom komen waarmee de heropening van de economie in zicht komt. Die heropening zal naar verwachting leiden tot een flinke bestedingsgolf bij consumenten die hun geld al maanden oppotten. De tweede is het extra stimuleringspakket van 1.900 miljard dollar dat de Amerikaanse president Joe Biden wil doorvoeren. Beleggers zijn bang dat de combinatie van de twee de economische vraag zo zal opstuwen dat de productie het niet meer kan bijhouden, waardoor hoge inflatie kan ontstaan.