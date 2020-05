Nasdaq wil Chinese koffieketen van beurs halen

Het boekhoudschandaal bij Luckin Coffee krijgt een bitter vervolg. Nasdaq is van plan de notering van de Chinese koffieketen te schrappen.

Een jaar geleden was het opmerkelijk beursnieuws: amper 19 maanden nadat Luckin Coffee zijn eerste koffieshop had geopend, trok het bedrijf naar Nasdaq. De Chinese koffieketen kende een razendsnelle groei en wou in de Volksrepubliek in een mum van tijd haar Amerikaanse rivaal Starbucks inhalen. De wapens: een handige app, spartaanse koffieshops en lage prijzen. Luckin Coffee wou in het theeland China koffie ingang doen vinden bij de groeiende Chinese middenklasse en het kantoorpersoneel. Dat leek aardig te lukken.

Sinds 7 april is de notering van Luckin Coffee op Nasdaq opgeschort.

De beursgang op de Amerikaanse technologiebeurs leverde Luckin Coffee 561 miljoen dollar op en de eerste beursdag was een groot succes. Het aandeel kreeg een introductieprijs van 17 dollar en schoot meteen 50 procent hoger. De koers bleef daarna maandenlang rond 20 dollar hangen, maar begon in het najaar aan een rally die het aandeel in januari naar een piek van 50,02 dollar stuwde.

Opgeklopt

Begin april keerde het tij toen gesjoemel aan het licht kwam. De omzetcijfers over de eerste negen maanden van 2019 zouden kunstmatig zijn opgeklopt, omgerekend met zowat 310 miljoen dollar. Als schuldige werd operationeel directeur Jian Liu aangeduid.

Zowel Chinese als Amerikaanse regelgevers startten een onderzoek. Door het boekhoudschandaal kelderde het aandeel in een mum van tijd. Sinds 7 april is de notering op Nasdaq opgeschort in afwachting dat Luckin Coffee bijkomende informatie geeft. De koers bedroeg toen 4,39 dollar.

Het groeiverhaal blijkt veel weg te hebben van de opgeschuimde melk op een cappuccino.

Vorige week werden oprichtster en CEO Jenny Zhiya Qian en haar ‘luitenant’ Jian Liu definitief aan de kant geschoven. Nog zes andere leden van het management werden geschorst of moeten opstappen. Het is een duidelijk teken dat Luckin Coffee op zijn grondvesten siddert. Het groeiverhaal blijkt veel weg te hebben van de opgeschuimde melk op een cappuccino.

Delisting notice

Met het ontslag van Qian wou het bedrijf wellicht een zwarte bladzijde omslaan en met een nieuw management met een schone lei beginnen. Mogelijk zal dat zonder de notering op Nasdaq moeten. De Amerikaanse beurs heeft Luckin Coffee een ‘delisting notice’ gestuurd. Het voornemen om het aandeel te schrappen kreeg de koffieketen al op 15 mei, maar het raakte pas nu bekend. Als reden verwijst Nasdaq naar de valse transacties die het bedrijf in zijn jaarverslag onthulde en het achterhouden van belangrijke informatie.