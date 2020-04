Nationale Bank belegt voor het eerst in aandelen

De Nationale Bank van België heeft in 2019 via een beleggingsfonds Europese aandelen gekocht.

Omdat haar portefeuille Europese obligaties fors was gegroeid, heeft de Nationale Bank in 2019 een van haar beleggingsportefeuilles gediversifieerd en een deel ervan in aandelen geïnvesteerd. Dat blijkt uit haar ondernemingsverslag. Een externe beheerder kreeg opdracht een aandelenportefeuille passief te beheren. Daarvoor is op maat van de Nationale Bank een referentie-index gecreëerd.

De grootte van de aandelenpositie is wat onduidelijk. De Nationale Bank heeft voor 253 miljoen euro beleggingsfondsen, staat in het verslag. 'Dit specifieke fonds belegt voor een beperkt bedrag in aandelen van grote op Europese beurzen genoteerde ondernemingen', staat elders. De Nationale Bank weigerde opheldering. Het is ook niet duidelijk wat de plannen zijn. 'De Bank geeft nooit informatie over haar beleggingsbeleid in de toekomst.'

Duurzame belegger

Het verslag onderstreept wel dat de Nationale Bank een duurzame belegger wil zijn. 'De referentie-index neemt net als de in dollar luidende portefeuille van bedrijfsobligaties bedrijven in aanmerking die voldoen aan specifieke ethische normen inzake milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en deugdelijk bestuur (ESG).'

De Nationale Bank merkt op dat ze de ESG-criteria voor haar bedrijfsobligaties heeft aangescherpt. Ze investeert ook in groene obligaties. Die financieren projecten met een gunstige impact op het milieu.

Dividend

De diversificatie van de beleggingsportefeuille heeft geen invloed op het dividend. Dat is afhankelijk van de opbrengst van een andere portefeuille, de statutaire portefeuille.

De Nationale Bank heeft verscheidene beleggingsportefeuilles. Ze heeft een portefeuille in euro van 1,4 miljard, die voor 1,1 miljard obligaties omvat en voor 253 miljoen beleggingsfondsen. De omvang van die portefeuille daalde in 2019 met bijna 60 procent, omdat obligaties zijn vervallen en andere zijn verkocht. De centrale bank wil niet zeggen wat met het vrijgekomen geld is gebeurd.

Voorts heeft de Nationale Bank nog een europortefeuille van 4,4 miljard en een portefeuille in vreemde munten van 9 miljard. Die portefeuilles omvatten alleen obligaties.

