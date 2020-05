Nationale Bank noemt dividend 'aantrekkelijk'

De Belgische centrale bank antwoordde op de algemene vergadering op vragen over de winstverdeling.

De Nationale Bank heeft maandag haar algemene vergadering gehouden. Er vond geen fysieke vergadering plaats omdat het niet mogelijk was voldoende afstand te garanderen tussen de aanwezigen. Daarom publiceerde de Nationale Bank op haar website een uiteenzetting van gouverneur Pierre Wunsch, een toelichting van de jaarrekening in het Nederlands en het Frans en telkens 39 pagina's antwoorden op vragen van aandeelhouders.

Zoals elk jaar kreeg de Nationale Bank meerdere vragen over de winstverdeling. Sommige aandeelhouders zijn ontevreden over het dividend omdat de Nationale Bank haar uitkering met 11 procent verlaagde en slechts 6 procent van de winst uitbetaalt als dividend. De Nationale Bank herinnert eraan dat de winstverdeling wordt geregeld door de organieke wet.

Lage rente

Ze laat doorschemeren dat aandeelhouders niet mogen klagen. 'Ondanks de daling van het dividend blijft het aandeel Nationale Bank een aantrekkelijk rendement opleveren, in het bijzonder in tijden van extreem lage rente.' Het nettodividendrendement bedraagt maandag 4,2 procent.

De boodschap over het 'aantrekkelijk' dividendrendement mag echter niet worden geïnterpreteerd als een poging de beurskoers omhoog te praten. 'De Nationale Bank onderneemt geen acties die specifiek gericht zijn op de beïnvloeding van de beurswaarde.'

Het dividend staat onder druk omdat de lage langetermijnrente het rendement van de zogenaamde statutaire portefeuille ondermijnt. Het rendement van de in 2019 gekochte obligaties voor die portefeuille bedroeg slechts 0,48 procent. Dankzij het hoger rendement van de vroeger gekochte obligaties leverde het obligatieluik van de statutaire portefeuille in 2019 een rendement van 2,1 procent op.

Eerste aandelenbelegging

Voorts verstrekt de Nationale Bank meer duidelijkheid over haar eerste belegging in aandelen. Ze heeft in 2019 voor 250 miljoen euro Europese aandelen gekocht met een beleggingsfonds. De waarde van de aandelen bedroeg eind vorig jaar 253,4 miljoen euro.