Nationale Bank verhoogt dividend met 8 procent

De winst van de Nationale Bank is in 2018 met 18 procent gestegen naar 746 miljoen euro.

De Nationale Bank heeft een goed jaar achter de rug. Haar winst steeg in 2018 naar het hoogste peil in vijf jaar. Die toename is vooral te danken aan de nettorentebaten, die met 248 miljoen toenamen tot 1,5 miljard euro.