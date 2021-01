Nationale Bank verkoopt gebouw drukkerij voor 19,75 miljoen

De verkoop heeft een positieve impact op het brutodividend over het boekjaar 2021 van ongeveer 17 euro per aandeel.

De Nationale Bank heeft dinsdag een akkoord bereikt over de verkoop van het gebouw dat werd gebruikt door haar drukkerij. Ze aanvaardde na een verkoopprocedure het bod van de projectontwikkelaar 3D Real Estate en verkoopt het gebouw voor 19,75 miljoen euro. De activiteit van de drukkerij werd in 2020 stopgezet omdat ze niet meer rendabel was.

Overeenkomstig het dividendbeleid wordt de helft van de netto-opbrengst van de verkoop van het gebouw meegeteld bij de berekening van het brutodividend. De netto-opbrengst is de opbrenst na aftrek van de kosten, belastingen en eventuele vervangingsinvesteringen. Omdat de Nationale Bank geen bankbiljetten meer drukt zijn er geen vervangingsinvesteringen.

De Nationale Bank raamt de impact op het brutodividend over het boekjaar 2021, dat in 2022 wordt uitbetaald, op 17 euro per aandeel. Ze beklemtoont dat dat een schatting is, omdat de fiscale gevolgen en kosten pas later kunnen worden bepaald. Het is volgens de Nationale Bank nog te vroeg om een betrouwbare raming te maken van het dividend over het boekjaar 2021. Over het boekjaar 2019 heeft de Nationale Bank een brutodividend van 122,57 euro uitbetaald.