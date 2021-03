Nationale Bank verlaagt dividend met 14 procent

De winst van de Nationale Bank daalde in 2020 met 20 procent naar 661 miljoen euro. De Nationale Bank verlaagt haar dividend en stort minder in de schatkist.

De Belgische banken maakten daar massaal gebruik van. Ze leenden in 2020 gemiddeld 53 miljard euro bij de Nationale Bank tegen een rente van gemiddeld -0,9 procent en kregen daarvoor een vergoeding van 467 miljoen, tegenover slechts 87 miljoen in 2019. Omgekeerd betaalden de banken 363 miljoen strafrente omdat ze te veel cash parkeerden bij de Nationale Bank, versus 315 miljoen het jaar ervoor.

Explosie van de balans

De obligatieaankopen en de forse toename van de kredietverlening aan de banken deden het balanstotaal met 64 procent stijgen naar 299 miljard. Directeur Tom Dechaene spreekt van een 'explosie' van de balans. 'Zowat 90 procent van de balans is nu monetair, het aandeel van de oude eigen portefeuille is gedaald naar 10 procent.' De forse groei van de balans leidde niet tot een evenredige stijging van de winst. Integendeel, de winst daalde met 20 procent naar 661 miljoen euro.

Buffers

In tegenstelling tot bij een gewone onderneming is het dividend van de Nationale Bank niet afhankelijk van de winst. Het dividend is gelijk aan de helft van de netto-opbrengst van de statutaire portefeuille. Dat is een beleggingsportefeuille van 7 miljard.