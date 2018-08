Nederland mag nog eens juichen. Zij het wel op de beurs

De Amsterdamse beurs heeft een streepje voor op de Brusselse, zegt UBS. De stijgende rente dreigt de defensieve beurs van Brussel onder druk te zetten.

In een uitgebreid rapport houdt de Zwitserse bank UBS de aandelenmarkten van de Benelux onder de loep. En daarbij springt vooral de Nederlandse beurs in het oog. Sinds de rendementen op Europese obligaties in juli 2016 de bodem bereikten, heeft de AEX beter gepresteerd dan de gemiddelde beursgraadmeter in Europa. Met een jaarrendement dat 5 procentpunt hoger ligt dan het Europese gemiddelde staat de AEX zelfs op de tweede plek, na de beurs van Lissabon. België is een ander verhaal. Terwijl de beurs van Brussel in de periode 2008-2016 de rest van Europa de loef afstak, blijven Belgische aandelen sindsdien achter op Europa.

De Nederlandse beurs is een cyclische beurs met relatief veel technologie- en energiebedrijven. François-Xavier Bouvignies analist UBS

Voor de verklaring wijst analist François-Xavier Bouvignies, de auteur van het rapport, naar de samenstelling van de aandelenbeurzen. 'De Nederlandse beurs is een cyclische beurs met relatief veel technologie- en energiebedrijven. Wanneer de economie goed draait en de rentevoeten dus stijgen, presteren cyclische bedrijven goed, ook op de beurs. De Brusselse beurs is dan weer een defensieve markt, vooral door de dominantie van drankengigant AB InBev. In crisisperioden zal de Brusselse graadmeter profiteren van zijn karakter als veilige haven.'

Cyclische AEX voetje voor

Net dat verschil in samenstelling geeft de Amsterdamse beurs momenteel een voetje voor. 'We zien dat de Nederlandse economie sterk groeit. Voor dit jaar verwachten we een reële groei van 2,8 procent voortgestuwd door de binnenlandse vraag. Volgend jaar zou de groei 2,5 procent bedragen. België komt dit jaar normaal gezien op een groei van 1,7 procent uit en volgend jaar op een groei van 1,6 procent,' zegt Bouvignies. 'Maar voor de aandelenmarkten van beide landen is de binnenlandse groei niet het belangrijkste. Van de 10 grootste bedrijven in de Benelux, die 75 procent van de totale marktkapitalisatie uitmaken, zijn slechts Ahold Delhaize en KBC voor meer dan 10 procent van hun omzet blootgesteld aan hun thuismarkt. De groei van de Europese Unie is in die zin belangrijker. We verwachten een groei van de EU van 2,1 procent dit jaar en 1,8 procent volgend jaar.'

De winst per aandeel van de bedrijven van de Amsterdamse beurs zit nog steeds 30 procent onder het niveau van voor de crisis, voor Europa is dat 14 procent. Er is dus ruimte voor een stevig herstel. François-Xavier Bouvignies analist UBS

De economische groei moet de cyclische bedrijven van de Nederlandse beurs dus een duw in de rug geven. Bouvignies verwacht dat de bedrijfswinsten van de Nederlandse bedrijven positief zullen verrassen. 'De winst per aandeel van de bedrijven van de Amsterdamse beurs zit nog steeds 30 procent onder het niveau van voor de crisis, voor Europa is dat 14 procent. Er is dus ruimte voor een stevig herstel,' meent Bouvignies.

'Door de sterke prestatie noteert de Nederlandse beurs aan een premie van 6 procent ten opzichte van Europa. Maar dat is geen probleem. Hoge koers/winstverhoudingen zijn in het verleden een goed instapmoment gebleken door de stevige winstgroei.'

Op het favorietenlijstje van de Benelux zijn vier van de vijf bedrijven Nederlands: ING , TomTom , ASML en Unilever . Niet verrassend zitten er twee techbedrijven bij. ASML maakt chipassemblagesystemen. 'We verwachten solide groei en door zijn competitief voordeel hoeft het bedrijf niet meteen concurentie te vrezen, een unicum in de techwereld,' klinkt het. Volgens UBS heeft ook de maker van digitale kaarten TomTom door de opkomst van de autonome auto een unieke concurrentiële positie en sterke groeivooruitzichten.

De Brusselse beurs vindt UBS heel wat minder interessant. 'Door het defensieve karakter vertoont de beurs een omgekeerd verband met de rentevoeten. Als de rente stijgt doet Brussel het doorgaans minder goed dan de rest van Europa en vice versa. De omgeving van stijgende rentes voorspelt dus niet veel goeds,' denkt Bouvignies. 'De MSCI Belgium Index (UBS negeert de Bel20, red.) is wel sterk afhankelijk van de prestatie van ABInBev. De drankengigant is goed voor 43 procent van de marktkapitalisatie van de index.'

AB Inbev kan Brussel redden

En dat kan de Brusselse beurs redden, want AB InBev is nog altijd een van de favorieten van UBS. 'We verwachten een gebalanceerde groei door een sterke vraag in de afzetmarkten van het overgenomen SABMiller. Op middellange termijn voorspellen we een organische omzetgroei van 5 tot 6 procent. Bovendien moet een betere prijzenmix door de groei in niet-alcoholische dranken, artisanaal bier en premiummerken leiden tot een verbetering van de winstmarge met 350 basispunten in 2020,' zegt analist Nik Oliver. UBS heeft een koersdoel van 107 euro.