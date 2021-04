Nederlandse holding HAL Trust aast op miljardenpot

HAL Trust is onder meer de eigenaar van Coolblue. Het is de bedoeling de e-commercespeler later dit jaar naar de beurs te brengen.

HAL Trust staat op het punt grote dingen te doen. De verkoop van GrandVision en de beursgang van Coolblue kunnen de Nederlandse holding miljarden euro's opleveren.

De Nederlandse familie Van der Vorm richtte HAL op in 1873, toen onder de naam Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaartmaatschappij. In 1989, na de naamsverandering naar Holland Amerika Line, verkocht de familie het bedrijf voor 1,2 miljard gulden (een half miljard euro) aan het Amerikaanse Carnival. De verkoop was het startschot voor de holding HAL, die nog voor 68 procent in handen is van de familie. HAL heeft een beurswaarde van 12,5 miljard euro. De familie Van der Vorm is de tweede rijkste van Nederland.

7 miljard Cashberg Als HAL Trust erin slaagt GrandVision te verkopen en Coolblue naar de beurs te brengen, zit de Nederlandse holding op 7 miljard euro cash, zegt KBC.

HAL hanteert een buy-and-buildstrategie. Het koopt grote belangen in bedrijven om vervolgens via de raad van bestuur te wegen op het beleid. HAL bezit 45,5 procent van Boskalis , de baggeraar die onlangs veel media-aandacht kreeg door het vrijmaken van het Suezkanaal. Ook GrandVision , dat onder meer de opticien Pearle onder zich heeft, is voor 76,7 procent van de Nederlandse holding. De bekende webwinkel Coolblue is voor 49 procent in handen van HAL.

Moeizame verkoop

HAL staat erom bekend ultrakorte persberichten te versturen. De voorbije maanden moest het er zo meerdere versturen over GrandVision en Coolblue. HAL wil zijn belang in GrandVision verkopen aan de Frans-Italiaanse brillengigant EssilorLuxottica voor 5,5 miljard euro. EssilorLuxottica beschuldigt GrandVision er evenwel van de impact van corona te hebben geminimaliseerd. Het eist voor de rechtbank inzage in de bedrijfsinformatie van GrandVision. Die eis werd dinsdag geweigerd door een beroepsrechter. De overname, die HAL 5,5 miljard euro kan opbrengen, sleept al sinds 2019 aan. GrandVision blijft geloven dat de overname ten laatste op 31 juli wordt afgerond.

Beursgang

Coolblue komt in de aandacht naar aanleiding van een eventuele beursgang. Het Nederlandse e-commercebedrijf draaide een recordomzet van 2 miljard euro over het voorbije jaar. In februari kondigde HAL aan dat het een beursgang van Coolblue overweegt, mogelijk nog dit jaar. Bij een beursgang kan de webwinkel 4 tot 6 miljard euro in het laatje brengen. Als zowel de verkoop van GrandVision als de beursgang van Coolblue doorgaan, zit HAL op een cashberg van 7 miljard euro, schat KBC Securities. Dan kunnen we snel grote investeringen verwachten van het fonds uit Rotterdam. Anders wordt de holding een beursgenoteerd spaarboekje.