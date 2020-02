Nederlandse laadpaalmaker ziet winst exploderen

Alfen verzevenvoudigt zijn nettowinst in 2019. Nu elektrisch rijden steeds meer ingang vindt, neemt de vraag naar laadpunten in sneltempo toe.

De laadpalentak, het uithangbord van Alfen, groeide verhoudingsgewijs sneller met een ruime verdubbeling, maar is met een omzet van 26,1 miljoen euro veel kleiner in omvang. De omzet liep terug bij de tak die zich bezighoudt met de opslag van energie. Hoewel de markt afgelopen jaar lastig was, blijft Alfen geloven in het potentieel voor dergelijke systemen.