Nederlandse maaltijdkoning troeft Uber af in monsterdeal

Just Eat TakeAway-CEO Jitse Groen steekt de oceaan over door het Amerikaanse Grubhub in te lijven.

Just Eat TakeAway fuseert met zijn Amerikaanse sectorgenoot Grubhub in een deal ter waarde van 7,3 miljard euro. Oprichter Jitse Groen steekt concurrent Uber de loef af.

Woensdagnacht werd de deal bezegeld. Just Eat TakeAway legt de hand op de Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub in een deal van 7,3 miljard euro die volledig in aandelen wordt gefinancierd. Volgens topman Jitse Groen ontstaat het grootste voedselbezorgingsbedrijf ter wereld buiten China. Samen mikken ze op meer dan 600 miljoen bestellingen in 2020 en op 71 miljoen actieve klanten wereldwijd. Het fusiebedrijf zal dit jaar een omzet draaien van 2,7 miljard euro. De gezamenlijke brutobedrijfswinst (ebitda) zou 402 miljoen euro bedragen.



Just Eat TakeAway waagt zich in de meest competitieve markt voor voedselbezorging in de wereld en bokst misschien net boven zijn gewicht. Mandeep Singh Analist Bloomberg

Grubhub geldt als de marktleider in de Verenigde Staten. Het Nederlands-Britse Just Eat TakeAway kaapt Grubhub weg voor de ogen van Uber , dat eveneens aasde op het bedrijf. In tegenstelling tot Uber is Just Eat Takeaway niet aanwezig in de Verenigde Staten, waar de belangrijkste rivalen Grubhub, Uber Eats en DoorDash in een felle concurrentiestrijd verwikkeld zijn. Uber grijpt op meerdere vlakken naast de prijzen: het loopt niet alleen Grubhub mis, het ziet ook nog eens een nieuwe speler de markt betreden.

Dat uiterst competitieve landschap zal niet aangenamer worden nu Grubhub in handen valt van een niet-Amerikaanse speler. De overname is vooral goed nieuws voor de consument die baat heeft bij een prijzenoorlog, niet zozeer voor investeerders die de markt het liefst zo veel mogelijk zien consolideren. Dat verklaart waarom beleggers eerst weinig animo vertoonden voor de deal. De aandelen van Just Eat TakeAway daalden met 19 procent nadat het nieuws over de mogelijke fusie voor het eerst werd gemeld door de Wall Street Journal.



Marktplaatsmodel

Grubhub hanteerde oorspronkelijk hetzelfde marktplaatsmodel als Just Eat TakeAway. Daarbij dienen de bezorgplatformen puur als tussenschakel en hebben ze geen eigen koeriers. De restaurants moeten de leveringen zelf verzorgen. Die marktbenadering heeft lagere kosten dan met eigen koeriers te werken, maar maakt het moeilijk ketens aan te trekken als McDonald's, die de kosten van een eigen bezorgnetwerk niet zien zitten. Grubhub begon daarom onlangs toch met eigen koeriers en haalt intussen zo'n 30 procent van zijn inkomsten uit dat bezorgnetwerk.

'Wees niet verbaasd als Jitse Groen, die mordicus aanhanger is van het marktplaatsmodel, de bezorgambities van Grubhub terugdraait', reageert Bloomberg-analist Mandeep Singh. 'Hij waagt zich in de meest competitieve markt voor voedselbezorging in de wereld en bokst misschien net boven zijn gewicht.'

Wellicht gokt Groen dat zijn deal een verdere fusie- en overnamegolf in de sector zal triggeren, wat de prijzenoorlog kan temperen en de marges kan verbeteren.