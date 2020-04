Nederlandse metalenmaker AMG slikt prognoses in

De Nederlandse specialist in zeldzame metalen Advanced Metallurgical Group (AMG) trekt de prognoses voor 2020 in wegens het coronavirus.

AMG produceert een resem metalen en andere materialen zoals vanadium, silicium, grafiet, titanium en superlegeringen. AMG is ook een hofleverancier van materialen voor conventionele en elektrische batterijen. Maar de coronacrisis doet een groot deel van zijn afzetmarkten krimpen. De verkoop van vliegtuigen of auto's is gekelderd, waardoor de prijs van zowat alle industriële metalen fors is gezakt.

Vanadium kost 60 procent minder dan vorig jaar. De AMG-fabriek in de Amerikaanse staat Ohio is de grootste recycleerder van vanadium ter wereld. Het metaal is nodig voor supersterke legeringen om bijvoorbeeld hijskranen, boren of vliegtuigmotoren te maken.

Bij de presentatie van zijn jaarcijfers op 26 februari zei AMG nog dat het dit jaar de 120 miljoen euro brutobedrijfswinst (ebitda) over 2019 ging overtreffen. Die prognose gaat de vuilnisbak in. Pas wanneer de mondiale industrie begint te stabiliseren, zal AMG een nieuwe voorspelling maken. Het bedrijf zegt wel dat de activiteiten 'robuust' blijven en dat er slechts één personeelslid getroffen is door Covid-19.

'In een recessiescenario zien we de ebitda van AMG met 36 procent terugvallen tot 76 miljoen euro', zegt ING-analist Stijn Demeester. 'De balans is nog gezond. AMG benadrukt dat het over 200 miljoen dollar cash beschikt, 170 miljoen dollar niet opgenomen kredietlijnen en 300 miljoen dollar die gereserveerd is voor de expansie van zijn ferrovanadiumfabriek in Ohio. Al kan de afspraak met de banken van 3,5 keer de schuldgraad wel gebroken worden.'