Nestlé lost stukje van historisch belang in L'Oréal

Nestlé verkleint zijn belang in L'Oréal tot tevredenheid van beleggers aan beide zijden. De angst voor een nationalisering van L'Oréal bracht de twee bedrijven jaren geleden in een gedwongen, maar vruchtbaar huwelijk.

De Zwitserse maker van Nescafé en Nesquik is al bijna veertig jaar een hoeksteenaandeelhouder in L'Oréal. In 1974 verkocht Liliane Bettencourt bijna de helft van haar belang aan Nestlé als voorzorgsmaatregel. De L'Oréal-erfgename vreesde een nationaliseringsgolf bij een mogelijke verkiezingsoverwinning van François Mitterand (PS). Mitterand verloor nipt van Valéry Giscard d'Estaing en zou pas zeven jaar later president worden.

De investering in L'Oréal leverde Nestlé een rendement van 11 procent per jaar op.

Voor Nestlé is het een goede investering gebleken. De aandelen van L'Oréal hebben sindsdien een rendement van 11 procent per jaar opgeleverd, exclusief dividenden. Het forse belang hield ook overnamekandidaten op afstand. In 2014 verkocht Nestlé een eerste schijfje. Sinds die eerdere verkoop is de koers van L'Oréal verdrievoudigd. 'Wanneer je financiële investering all-time highs bereikt, is het niet verwonderlijk dat je een deel ervan te gelde maakt, vooral wanneer er geen strategisch partnerschap is', schrijven de analisten van het beurshuis Bernstein.