Netflix glijdt uit

Netflix

Het aandeel Netflix krijgt een klap na een tegenvallend kwartaalrapport. De Amerikaanse streamingsreus zag de omzet in het tweede kwartaal met 25 procent stijgen , maar voor de rest van het jaar voorziet het bedrijf een zwakke groei.

Met de lockdown in het tweede kwartaal zag het bedrijf er 10 miljoen abonnees bijkomen. Maar nu de maatregelen zijn versoepeld stokt ook de groei van het aantal abonnees. Netflix rekent voor het derde kwartaal op 2,5 miljoen abonnees, terwijl de analistenconsensus op meer dan het dubbele rekende.

BlackRock

BlackRock kwam met kwartaalcijfers. De beleggingsreus zag de winst per aandeel met 22 procent stijgen naar 7,85 dollar. Dat is beter dan de analistenverwachting van 7 dollar, en onder andere te danken aan lagere belastingen en minder aandelen. BlackRock heeft in het tweede kwartaal 1,1 miljard dollar aan aandelen opgekocht.