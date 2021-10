Netflix overtreft verwachtingen met abonnees

Netflix denkt dat het einde van het jaar het beste kwartaal zal zijn op het gebied van content. Maar dat gaat wel geld kosten. Verder blijft het aantal Amerikaanse abonnees traag groeien.

De streamingsdienst Netflix overtreft de verwachtingen van analisten door 4,4 miljoen nieuwe betalende abonnees toe te voegen. Analisten hadden maar op 3,84 miljoen nieuwe gebruikers gerekend. Het totale aantal gebruikers bedroeg aan het einde van het derde kwartaal 214 miljoen, terwijl de consensus uitging van iets minder dan 13 miljoen leden. Het aandeel gaat nabeurs tot 1,8 procent hoger.

De omzet groeide met 16 procent tot 7,5 miljard dollar, terwijl het operationele resultaat met 33 procent klom tot 1,8 miljard dollar. 'We verwachten dat we het jaar eindigen met ons sterkste vierde kwartaal tot nu toe op het gebied van content. Dat uit zich wel in grotere contentuitgaven en lagere operationele marges', klinkt het bij Netflix. Waar de operationele marge in het derde kwartaal 23,5 procent bedroeg, gaat het bedrijf er vanuit dat deze in het vierde kwartaal op 6,5 procent neer zal komen.

De omzetgroei werd aangestuwd door een klim van 9 procent in de gemiddelde betaalde abonnementen en een expansie van 7 procent in de gemiddelde omzet per gebruiker. Verder was de operationele marge van 23,5 procent wat hoger dan in eerdere kwartalen maar dat was het gevolg van een gunstige timing van uitgaven aan content en lager dan verwachte marketingkosten.

Wat in het vorige kwartaal ontgoochelde was de krimp in het aantal leden in de thuismarkt, de VS. Het bedrijf laat nu weten dat het aantal leden in de VS en Canada wel steeg, maar veel trager dan in Europa en Azië. De onderneming denkt echter dat er nog genoeg groeimogelijkheden zullen zijn in deze markten nu de content verbeterd wordt.

Verder noemde Netflix nog de Zuid-Koreaanse hitserie Squid Game in zijn brief aan de aandeelhouders. 'Een ongelofelijke 142 miljoen huishoudens keken wereldwijd naar deze serie in de eerste vier weken van de release. Het is onze nummer één in alle markten, ook de VS.' Verder laat de groep weten dat er een grote vraag is naar fanartikelen van de show en die zitten er nu aan te komen.