Netflix schiet boven eigen lage lat

De koning van het comakijken zag de ledenaangroei afzwakken tot 8,4 procent. CEO Reed Hastings ziet de ledenaanwas teruggaan naar precoronaniveau.

Het videostreamingsbedrijf Netflix kwam dinsdag nabeurs naar buiten met cijfers. We beginnen met het belangrijkste getal: 1,54 miljoen, dat is namelijk het aantal nieuwe abonnees dat de dienst erbij kreeg in het tweede kwartaal. Dat cijfer is hoger dan de lat op 1 miljoen extra gebruikers die CEO Reed Hastings zelf had neergelegd bij de presentatie van de ontgoochelende resultaten van het eerste kwartaal. Maar het was onder de lat van analisten die op 1,75 miljoen lag.

1,54 miljoen Aantal extra leden in tweede kwartaal Netflix zag zijn ledenaantal met 1,54 miljoen aangroeien tot meer dan 209 miljoen abonnees.

'We sloten het kwartaal af met meer dan 209 miljoen abonnees. De coronapandemie heeft geleid tot wat atypische beweging in onze ledenaangroei', zei Hastings. Daarmee geeft hij aan dat de coronapandemie voor ongewoon hoge groeicijfers zorgde doordat mensen zich vanwege de quarantaines massaal abonneerden op de streamingdienst.

Ten opzichte van een jaar eerder groeide het aantal leden met 8,4 procent, terwijl dat groeitempo in eerdere kwartalen veel hoger lag. In het eerste kwartaal waren beleggers al flink teleurgesteld door de ledengroei van 13,6 procent, omdat die groei in de kwartalen daarvoor tussen 22 en 27 procent lag. Beleggers duwden het aandeel toen 7,5 procent lager op één dag.

Groei terug naar precovid-tempo

Hastings probeert die onrust over de lage ledenaanwas wat weg te nemen. 'We gaan voor het derde kwartaal uit van 3,5 miljoen extra leden. Als we dat niveau halen, dan hebben we de afgelopen twee jaar 54 miljoen extra leden gekregen, ofwel 27 miljoen per jaar. Dat is in lijn met onze jaarlijkse groei van voor de coronapandemie.'

De omzet groeide in het tweede kwartaal wel met 19,4 procent tot 7,34 miljard dollar, vooral aangedreven door een toename van 8 procent in de gemiddelde omzet per gebruiker. De winst per aandeel kwam uit op 2,97 dollar tegenover 1,59 dollar een jaar geleden. Analisten rekenden op een winst per aandeel van 3,16 dollar.

Voor 2021 mikt de groep op een operationele marge van 20 procent tegenover 18 procent in 2020. 'We verhogen onze marge ieder jaar met zo'n 3 procentpunten. Soms zitten we er wat boven, zoals in 2020 en soms zitten we er wat onder, zoals in 2021. Het volgende plaatje laat deze ontwikkeling nog eens zien:

