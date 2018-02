Netflix strikt man van 5 miljard

Je kunt niet zeggen dat de aandelenmarkt - in tegenstelling tot de obligatiemarkt - zwaar tobt over de hoger dan verwachte inflatiecijfers en dus het vooruitzicht op een sneller dan verwachte renteverhoging. De Dow Jones noteert na een licht lagere start bijna vlak op 24.635 punten.

Netflix koerst 4,2 procent hoger op 268,99 dollar. De beurswaarde van de wereldmarktleider in comakijken wipt zo in één trek bijna 5 miljard dollar hoger. En dat is te danken aan één man: Ryan Murphy. De specialist in het onlinestreamen van films en series kondigde gisteren aan de sterproducer weggeplukt te hebben bij Hollywood-studio en rivaal 21st Century Fox.