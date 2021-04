Netflix ziet groeitempo bijna halveren

De streamingdienst Netflix zag de aangroei van zijn abonnementen in het eerste kwartaal afnemen tot 13,6 procent op jaarbasis. In de voorgaande kwartalen lag die groei tussen 22 en 27 procent. De winstmarge zat wel op een recordhoogte.

Het aandeel Netflix krijgt in de nabeurshandel een klap in reactie op de zwakke groei. Het daalt er met ruim 11 procent tot onder de 550 dollar.

De groeivertraging komt niet helemaal onverwacht na een 2020 dat helemaal in het teken stond van het bingewatchen tijdens de vele lockdowns. Gedurende het hele coronajaar zag Netflix zijn klantenbasis fors aangroeien, met een recordgroei van 27,3 procent in het tweede kwartaal. Aan dat bonanza moest vroeg of laat een einde komen.

De omzetgroei van Netflix bleef met 24,2 procent wel nog stevig op peil in het eerste kwartaal, maar het bedrijf verwacht dat die in het lopende (tweede) kwartaal zal terugvallen tot 18,8 procent. De abonneegroei zou nog verder afnemen tot slechts 8,1 procent.

Ondanks het naderende einde van de pandemie in het westen blijft topman Reed Hastings geloven in een sterke tweede jaarhelft, gesteund door de lancering van nieuwe seizoenen van topseries en nieuwe films.

Royale marges

Wat Netflix verliest aan abonneegroei kon het wel meer dan goedmaken met hogere winstmarges, omdat het bedrijf relatief weinig uitgaf aan productiekosten. De streamingdienst harkte in de drie maanden tot einde maart 7,16 miljard dollar omzet binnen. Daarvan hield het 1,96 miljard over als operationele winst en 1,7 miljard als nettowinst.

De operationele winstmarge van 27% is een absoluut record. Per aandeel haalt Netflix een kwartaalwinst van 3,75 dollar, meer dan in de hele tweede jaarhelft van 2020. Analisten hadden gemiddeld slechts op zowat 3 dollar per aandeel gerekend.