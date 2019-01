Niet alle Brusselse aandelen even brexitbestendig

De Belgische aandelen die het sterkst blootgesteld worden aan het VK laat u volgens ING best ongemoeid als er een chaotische exit uit de EU komt. ‘Ook al zijn veel van die aandelen al sterk gezakt.’

De beursgenoteerde bedrijven met de grootste blootstelling aan het VK zijn relatief makkelijk op te sommen. Velen zagen hun beurskoers al reageren telkens het politieke verhaal een wending nam, meestal gelijktijdig met een scherpe beweging van het Britse pond. 'De laatste tijd ging er al veel van hun koersen, maar bij een harde brexit kunt u er sowieso beter wegblijven', zegt ING.

Over een handvol weken is het twee jaar geleden dat de Britten aan hun vertrek uit de Europese Unie begonnen. Die deadline is belangrijk, want als niemand een noodoplossing tevoorschijn tovert vervallen van de ene dag op de andere alle economische afspraken met de andere EU-landen.

Tapijtfabrikant Balta prijkt bovenaan de lijst. Een vijfde van zijn omzet komt uit het VK. ‘De productie gebeurt ongeveer volledig in België, dus is er een duidelijk risico op een verzwakking van de Britse munt,’ schreven de ING-analisten al in december.

De verkoop van vloerbekleding voor woningen is zelfs voor de helft afhankelijk van de Britse markt. Het bedrijf liet ING weten dat ongeveer een derde daarvan is ingedekt met financiële instrumenten. De residentiële afdeling is de minst winstgevende, dus vertaalt een impact op de omzet zich niet evenredig naar de brutobedrijfswinst (ebitda).

Koekjes

Ook Lotus Bakeries zal dit jaar zowat een vijfde van zijn jaaromzet in het VK realiseren, stelt analist Guy Sips van KBC Securities. ‘Zeker na de overname van de gezonde koeken van de Britse dochters Nakd en Urban Fruit Brands zullen de inkomsten daar belangrijker worden. Die gezonde snacks zijn bovendien de grootste groeiers in het bedrijf.’

Ook de naam Recticel valt, maar daarover klinkt ING milder. Omdat het bedrijf wel produceert en dus kosten maakt in Britse pond, werkt dat als een natuurlijke indekking. Crasht de munt, dan zakken niet alleen de inkomsten, maar ook de uitgaven.

ING plakt momenteel een koopadvies op het Recticel-aandeel. ‘Elke verdere verzwakking door slecht brexitnieuws is een koopkans,’ luidt de redenering. Het is dus niet zo dat u elk bedrijf met Britse activiteiten moet mijden als de brexit in (nog meer) chaos verzeild geraakt. Recticel is ook volgens andere analisten op het rechte pad: 4 van de 5 adviezen staan op ‘kopen’.

Luiers

De focus van de luierfabrikant Ontex lag historisch op West-Europa, maar door overnames in Centraal- en Zuid-Amerika zakt het belang van onder meer de verkopen aan Britten geleidelijk. Het bedrijf dekt zich ook in tegen wisselkoerseffecten.

Voor andere namen op het Brusselse koersenbord gaat het telkens over minder dan een tiende van de jaaromzet. De specialisten hebben het in alfabetische volgorde ook nog over Ageas , Agfa-Gevaert , Deceuninck , Sioen , Tessenderlo en Van de Velde . Die laatste telt de cijfers voor het VK op bij die van de VS.