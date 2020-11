'Niets staat een eindejaarsrally op de beurzen in de weg'

De beurzen hebben na een historische maand november al een stevig voorschot genomen op een eindejaarsrally. 'De realitycheck is pas voor bij de jaarcijfers van de bedrijven in februari, maart', zeggen experts.

November 2020 krijgt een stevig hoofdstuk in de beursgeschiedenis. Het was de maand waarin de Dow Jones voor het eerst de kaap van 30.000 punten bereikte, waarin het fenomeen Tesla een beurswaarde kreeg boven 500 miljard dollar en de beste maand ooit voor de Bel20. Sinds eind oktober ging de Brusselse beursgraadmeter liefst 21 procent hoger, waardoor de index nog 'maar' 7 procent lager staat dan begin dit jaar. Met nog één beursdag te gaan staat nu al vast dat november 2020 de historische Bel20-maanden februari 1991 (+17%) en april 2003 (+14%) overklast.

Merk op dat de vorige recordmaanden een reactie of anticipatie waren op het einde van de Golfoorlogen. Ook nu hebben beleggers zicht op het einde van een oorlog: die tegen corona. 'De pandemie heeft een vervaldatum gekregen', zo verwoordde de Duitse beursveteraan Klaus Kaldemorgen het in een interview met De Tijd. Op maandag 9 november schoten de beurzen in een fractie van een seconde 5 à 6 procent hoger nadat het Amerikaanse Pfizer en zijn Duitse partner BioNTech voor hun vaccin een succesratio van 90 procent hadden gerapporteerd. Moderna deed daarna nog beter met 95 procent.

Het vooruitzicht op een ordentelijke regimewissel in de VS gaf de beurzen deze week extra zuurstof. Net als het bericht dat gewezen Fed-voorzitster Janet Yellen minister van Financiën wordt in de regering-Joe Biden. 'De tandem Yellen-Powell, daar kijken de markten naar uit', zegt Philippe Gijsels, strateeg van BNP Paribas Fortis. 'Dat duo staat voor stimulus.' Jerome Powell is de huidige voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed).

Verkoop Netflix, koop Kinepolis

We hopen dat het ook voor uw persoonlijke portefeuille een historische maand was, maar mocht dat niet zo zijn, dan bent u niet alleen. Achter de rally schuilt de sectorrotatie van de eeuw, waarbij beleggers vooral de gekelderde coronagevoelige aandelen oppikten. De meeste van die aandelen noteren een eind onder het peil van begin dit jaar. 'De switch kan je samenvatten als: verkoop Netflix, koop Kinepolis', vervolgt Gijsels. De bioscoopgroep ging deze maand zowat 80 procent hoger en staat symbool voor de heropstanding van de 'verlaat-het-huisaandelen'.

'Het aandeel Kinepolis is echt uitgespuwd. Nu zie je het omgekeerde, er is bij momenten kooppaniek. Beleggers moeten wel beseffen dat de onzekerheid over de komende twaalf maanden veel groter is bij Kinepolis dan bij andere bedrijven', zegt Werner Wuyts, strateeg van de private bank Dierickx Leys. 'Wanneer normaliseert het bioscoopbezoek? Hoeveel mensen blijven schrik hebben om naar de film te gaan? Dat zijn grote onzekerheden.'

Beleggers moeten weten dat de onzekerheid over de komende twaalf maanden veel groter is bij Kinepolis dan bij andere bedrijven. Werner Wuyts Strateeg Dierickx, Leys

Opletten met de 'resterende procenten'

Wuyts is voorzichtig met bedrijven die actief zijn in wat hij 'de resterende procenten van de economie' noemt. Door corona draait de economie op pakweg 90 procent van haar capaciteit en de hoop is dat de vaccins volgend jaar dat percentage optrekken naar 95 procent of meer. Barco is als toeleverancier aan de event- en filmsector ook zo'n voorbeeld van 'de resterende procenten'. Net als bedrijven in de reissector. Dan is de keuze voor conjunctuurgevoelige bedrijven die opereren in de 90 procenteconomie defensiever. Maar ook bij die aandelen gaat het snel. In Parijs schoot het aandeel van de autobouwer Renault in een mum van tijd van 21 naar 34 euro. In eigen land ging de chemiegroep Solvay, die een relatief beperkte blootstelling heeft aan luchtvaart, in een maand van 69 naar 96 euro.

Het gaat heel snel, te snel. Philippe Gijsels Strateeg BNP Paribas Fortis

Wuyts denkt dat de beursrally nog even kan aanhouden. 'We hebben de kwartaalresultaten gehad, het bedrijfsnieuws dooft uit. Het ontbreken van slecht nieuws kan voldoende zijn om nog te stijgen. Dan krijg je de traditionele eindejaarsrally, die tot pakweg januari kan lopen. Maar dan volgt de realiteitscheck met de jaarresultaten van bedrijven. Dan zullen we beter zien in welke mate klanten vandaag nog aarzelen, enzovoort.'

We hebben een zekere rotatie gezien, maar een groot deel van de markt heeft niet deelgenomen aan de rally. Johanna Kyrklund Hoofdstrateeg Schroders

Ook Johanna Kyrklund, hoofdstrateeg van Schroders, liet zich op de internationale mediaconferentie van de vermogensbeheerder positief uit. ‘Er is nog ruimte om te stijgen. We hebben een rotatie gezien, maar een groot deel van de markt heeft niet deelgenomen aan de rally. Dankzij het vaccinnieuws kunnen beleggers vooruitkijken naar 2021 en posities innemen.'