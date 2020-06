Nieuwe coronavrees treft Wall Street

De Dow Jones verliest 1,5 procent. De Nasdaq Composite zakt 1,1 procent. De zogeheten R-curve, die weergeeft hoeveel mensen een besmette coronapatiënt op zijn beurt besmet, ligt in 29 staten boven de 1. Het aantal gevallen stijgt er dus. Arizona, Texas en Californië rapporteren zelfs een recordaantal nieuwe besmettingen. De gouverneurs verklaarden al dat ze de regels rond social distancing wellicht weer zullen verstrengen. Ook in Duitsland, Zuid-Korea en Australië laait het virus weer op.

Dell hoort bij de winnaars met een klim van 7,7 procent tot 136,59 dollar. De IT-groep bekijkt een spin-off van zijn belang in softwaredochter VMware . De participatie van Dell van 81 procent in VMware is 50 miljard dollar waard. Ter vergelijking: bij de slotkoers gisteren bedroeg de beurswaarde van Dell 36 miljard. Een spin-off kan dus waarde naar boven brengen. Dell benadrukt dat ook andere opties bekeken worden. Volgens analisten is een volledige overname van VMware niet uitgesloten. 'Maar het is ook mogelijk dat we uiteindelijk niets doen', zegt Dell nog. VMWare verstevigt 3,5 procent tot 136,59 dollar.