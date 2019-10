'Nieuwe obligaties Bekaert koopwaardig'

Bekaert zal de opbrengst van de obligatie-uitgifte eerst gebruiken voor de herfinanciering van een overbruggingskrediet van 89,5 miljoen euro dat is toegestaan door BNP Paribas Fortis, ING en KBC. Het zal met de rest een deel van de oude obligaties terugbetalen die vervallen op 6 december 2019.

Rentelasten dalen

'Deze obligatie-uitgifte leidt niet tot een verhoging van de schuld, omdat ze volledig dient om bestaande schulden terug te betalen', zegt Pieter De Ryck, obligatiespecialist van de private bank Van Lanschot. 'Bovendien verlengt Bekaert met deze obligatie aanzienlijk de gemiddelde looptijd van zijn schulden, wat ook een pluspunt is.'

Het beursblad De Belegger voegt eraan toe dat de obligatie-uitgifte de rentelasten doet dalen. Bekaert betaalt nu nog 5 procent bruto op de obligaties die in december vervallen. De lagere rentelasten kunnen helpen om de relatief hoge schuldgraad van de groep af te bouwen.

De Ryck merkt op dat het brutorendement van de nieuwe obligaties 290 basispunten hoger is dan het rendement van Belgische staatsobligaties met dezelfde looptijd. 'Dit is een correcte vergoeding. Beleggers kunnen inschrijven.' De Belegger zit op dezelfde golflengte. 'Dit zijn correcte voorwaarden in het huidige renteklimaat.'