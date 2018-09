Nieuwe regels brengen Bel20-zitje Engie in gevaar

Door een aanpassing van het indexreglement is de kans dat de Franse energiereus volgend jaar uit de Bel20-index van de beurs van Brussel valt. Momenteel is WDP de grootste kanshebber om dat zitje in te nemen.

Euronext Brussel doet stappen om buitenlandse bedrijven uit de Bel20 te weren. Vandaag wordt een kwart van de richting van de Brusselse beursindex bepaald door vier bedrijven waarvan de referentiemarkt in Amsterdam (Galapagos en ING) of Parijs (Aperam en Engie) ligt.

De eerste nieuwe regel is dat bedrijven niet meer in de Bel20 kunnen komen als Brussel niet de referentiemarkt is. Die regel geldt enkel voor nieuwkomers. Euronext Brussel wil vooral vermijden dat buitenlandse bedrijven een tweede notering aanvragen, met als louter doel in de Bel20 te komen.

Voor de vier bestaande bedrijven met een referentiemarkt in het buitenland, komt er een tweede nieuwe regel. Zodra het gewicht van België in het personeelsbestand van de groep onder 15 procent zakt, vallen ze uit de Bel20.

Franse groep

Bij Engie werken in ons land volgens het jongste jaarverslag van de Franse groep 16.658 mensen. Op een totaal van 155.128 werknemers geeft dat een gewicht van 10,7 procent. Volgens het oude indexreglement waarin de grens op 10 procent lag, was dat geen probleem. Maar door de nieuwe grens van 15 procent is de kans bijzonder groot dat Engie volgend voorjaar bij de jaarlijkse herschikking uit de Bel20 vliegt.

15% Als de buitenlandse Bel20- bedrijven minder dan 15 procent van hun personeel in België tewerkstellen, vliegen ze voortaan uit de Bel20. Bij Engie is dat 11 procent.

Ook ING zit in de gevarenzone. De bank telt wereldwijd 54.000 werknemers en voor ING België werken volgens het recentste jaarverslag 8.231 werknemers, oftewel 15,2 procent van het totaal. Maar de bank heeft een sanering aangekondigd waarbij tegen 2021 duizenden jobs verdwijnen. De kans is dus reëel dat ING in de loop van de komende jaren op het nieuwe criterium buist.

Het Bel20-ticket van Aperam en Galapagos is niet in gevaar. Het gros van het personeel van Galapagos werkt in Mechelen.

WDP in poleposition