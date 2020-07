Nieuwe speler in Belgische aandelenresearch

De Britse researchboetiek Edison is de jongste buitenlandse speler die Belgische aandelen gaat opvolgen en zo in het gat springt dat de lokale grootbanken laten.

De kans is groot dat bij de naam Edison straks bij Belgische beleggers een lichtje gaat branden. Want die naam zult u terugvinden bij de dagelijkse analistenreacties, dankzij een 'doorstart' van wijlen het analistenteam van NIBC Capital.

Edison vult zo het gat op dat de lokale grootbanken hebben achtergelaten. Exane BNP heeft de markt al helemaal verlaten, ING bespaarde op zijn analistenteam en met de fusiegroep Degroof Petercam werden twee belangrijke spelers samengevoegd.

Door dat gat op te vullen, volgt Edison andere buitenlandse spelers zoals Berenberg en het beurshuis Kepler Cheuvreux, dat via een samenwerking met Befius Belgische aandelen opvolgt.

Edison begint de opvolging van aandelen in de Benelux met twee analisten: Edwin de Jong en Johan van den Hooven. Eerder werkten zij als analist voor de Nederlandse zakenbank NIBC, die begin dit jaar de stekker uit zijn analistenteam trok. NIBC was sterk in de opvolging van de halfgeleidersector, die in Nederland met bedrijven als ASML en ASMI sterk vertegenwoordigd is. De bank volgde ook Belgische aandelen op, waaronder Fagron , Biocartis , Melexis en Ter Beke .

Ander verdienmodel

De Jong zegt dat Edison zich zal onderscheiden van de diensten die beurshuizen aan hun klanten bieden. 'Wij kiezen nu voor een ander verdienmodel dan de brokers. Dat doen we omdat de markt ontzettend veranderd is', zegt hij. 'Een paar jaar geleden was het normaal om je aandelenresearch gratis aan klanten te geven. In ruil deed een klant aandelentransacties waarop het beurshuis dan commissies verdiende. Maar door de komst van de beleggingsrichtlijn Mifid II werd het verplicht dat klanten betalen voor research.'

Wij kiezen voor een verdienmodel van zogenaamde sponsored research. Daarbij betaalt het bedrijf dat wij volgen zelf voor de research. Edwin de Jong Edison

Volgens de Jong leidde Mifid II tot een kaalslag in de sector. 'Uiteindelijk hield je enkele tientallen klanten over die een relatief klein bedrag betaalden voor de rapporten. Met zulke sommen kan je geen researchafdeling overeind houden', zegt de analist. 'En dus kiezen wij nu voor een verdienmodel van zogenaamde sponsored research. Daarbij betaalt het bedrijf dat wij volgen zelf voor de research. Die research mag je vervolgens wel gratis naar iedereen sturen.'

Aantrekkelijk

Niet alleen de belegger profiteert ervan, ook voor ondernemingen zou het aantrekkelijk zijn. 'Edison heeft veel contacten met Amerikaanse beleggers. Veel Belgische brokers hebben wel een Belgisch of Europees netwerk, maar vaak geen netwerk van beleggers in de VS. Dat is een belangrijke troef voor ons. Ook in het VK hebben we veel contacten.'

Voorts verzamelt het bedrijf informatie over zijn lezers en gaat het data-analyses uitvoeren. 'Dat wordt in de toekomst almaar belangrijker. Als we weten waarin onze lezers geïnteresseerd zijn, kunnen we de bedrijven die voor onze research betalen in contact brengen met die beleggers.'

