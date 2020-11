Nieuwe topdag voor Nasdaq

De Amerikaanse beurzen blijven goedgemutst na de presidentsverkiezingen, hoewel het nog altijd wachten is op een winnaar. De Dow Jones trekt 2 procent hoger, de Nasdaq Composite wint 2,7 procent.

Beleggers vinden opnieuw hun naar Big Tech. Apple , Amazon , Microsoft en Fabebook gaan elk tussen 3 en 4 procent de hoogte in. Alphabet is de enige met een beperktere winst van 1,6 procent, de moeder van Google bereikte woensdag al een recordkoers. Dit vijftal - Big Tech genoemd naar hun beurswaarde van minstens 700 miljard dollar - zag zijn gezamenlijke beurswaarde sinds de verkiezingen met 600 miljard dollar stijgen. Nu de Senaat in handen valt van de republikeinen, zakt het risico op een strengere regulering voor tech.