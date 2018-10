Nieuwe verkoopgolf duwt Wall Street in correctie

Alweer een beursdag in mineur in de VS. Ondanks beter dan verwachte groeicijfers zakken de beurzen weg. De Nasdaq krijgt een tik van meer dan 2,5 procent. De S&P 500 glijdt weg in een correctie.

De kwartaalresultaten van Amazon.com en Alphabet (Google) kunnen beleggers niet overtuigen. Dat haalt ook andere techaandelen onderuit. Aandelen van Facebook , Netflix en Apple gaan lager.

Amerikaanse aandelen beleven een van de grootste verkoopgolven in jaren aangestuwd door de vrees voor de impact van de handelsoorlog op de bedrijfsresultaten en de vrees dat de groeivertraging in Europa en China overwaait naar de VS.

Vooral de techsector krijgt het zwaar te verduren. De Nasdaq verkeert in een correctie. Daarbij zijn aandelen 10 procent onder hun meest recente piek gezakt. Ook de S&P500 is vandaag in correctieterritorium vergleden.

'De resultaten van gisterenavond stelden teleur,' zegt ING-hoofdeconoom Carsten Brzeski. 'Vooral de cijfers van Amazon beloven niet veel goeds voor de economie.' Beleggers zijn in de ban van piekwinst, het fenomeen waarbij bedrijfswinsten over hun top heen zijn en de markt niet meer kunnen verrassen.

Naast Amazon en Alphabet stuurden ook Caterpillar en 3M teleurstellende resultaten de wereld in. De cijfers van Texas Instruments wakkerden de vrees voor het einde van de chipcyclus aan.