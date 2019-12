Nieuwe wet autosnelwegen treft Benetton-holding keihard

Autostrade is de uitbater van de brug in Genua die in augustus 2018 instortte.

De holding Atlantia van de familie Benetton is de grote verliezer op de beurs van Milaan. De Italiaanse regering keurde een voorlopige hervorming van de snelweguitbatingen goed. Daardoor dreigt de uitbater van tolwegen Autostrade, grotendeels in handen van Atlantia, belangrijke infrastructuur te verliezen.

Zestien maanden na het instorten van een autosnelwegbrug in Genua, waarbij 43 doden vielen, keurde de regering van Giuseppe Conte zaterdag een eerste versie goed van een nieuwe wet over de uitbating van de autosnelwegen in Italië. Die dreigt vooral Autostrade per L’Italia hard te treffen, de onderneming die ongeveer de helft van de tolwegen in het land uitbaat en ook de ingestorte Genuese brug in beheer heeft. Atlantia heeft 88 procent van de Autostrade-aandelen in handen.

Precieze details over de hervorming zijn nog niet bekend, maar het persagentschap Bloomberg, dat de voorlopige wetteksten kon inzien, stelt dat de eisen voor de uitbaters veel strenger worden en het vooral veel makkelijker en goedkoper wordt om snelwegen te onteigenen. Een woordvoerder van de Vijfsterrenbeweging zei dat ze bepaalde tolwegen van Autostrade willen nationaliseren, om ze tijdelijk te laten uitbaten door het staatsbedrijf ANAS.

Naar de rechter

Atlantia dreigde zondagavond er al mee naar de rechter te stappen. De holding stelt dat de voorstellen ongrondwettelijk zijn en indruisen tegen de Europese normen. Atlantia dreigt ermee zijn 7 concessies terug te geven. Dat zou volgens de zakenbank JP Morgan Cazenove leiden tot een schadevergoeding van zowat 20 miljard euro die de Italiaanse overheid aan Atlantia zou moeten betalen. Onder de nieuwe wetgeving, zou die schadevergoeding halveren.

AISCAT, de vereniging van tolweguitbaters in Italië, stelt dat de nieuwe maatregelen grote risico’s inhouden voor de kredietlijnen van de betrokken bedrijven. Ze bedreigen volgens de belangenvereniging het voortbestaan van sommige uitbaters. Want indien de overheid goedkoop infrastructuur kan nationaliseren, zakt ook de waarde van de wegen in onderpand fors.

'Demagogisch'

De partij van voormalig premier Matteo Renzi, die ook deel uitmaakt van de huidige coalitie, is tegen de nieuwe maatregelen. Renzi noemt ze ‘demagogisch’, en stelt dat ze het vertrouwen van internationale investeerders in het land ondermijnen. Volgens hem is er meer tijd nodig is om over hervormingen na te denken.

7,3 miljard Winstgevend beestje Atlantia realiseerde vorig jaar een brutobedrijfswinst van 7,3 miljard euro op een omzet van 11,3 miljard.