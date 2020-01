Nieuwjaarsbrief zet Sofina op record

Harold Boël, de CEO van Sofina, zet steeds meer in op niet-genoteerde groeibedrijven in de internetsector.

De holding Sofina rukte na de publicatie van haar halfjaarlijkse nieuwsbrief op naar een record. De intrede in het kapitaal van de onlinemarktplaats Vinted toont opnieuw aan dat Sofina dankzij zijn sterke netwerk toegang krijgt tot de beste investeringsdossiers, stippen analisten aan.

In het statige minipaleis aan de Brusselse Nijverheidsstraat, het hoofdkwartier van Sofina , mogen de telgen van de familie Boël enkele flessen van de betere champagne doen knallen. Of misschien openen ze liever een châteauneuf-du-pape van hun eigen wijnhuis Chapoutier? De discrete familiale holding kon haar intrinsieke waarde vorig jaar met 1,1 miljard euro opkrikken tot 7,63 miljard. De intrinsieke waarde per aandeel steeg met 16,8 procent tot 227 euro.

Zowel Kepler Cheuvreux als KBC Securities verhoogt in een reactie het koersdoel voor Sofina. Bij KBC gaat het van 185 naar 210 euro, bij Kepler Cheuvreux van 220 naar 227 euro. Al is de mening van de beurshuizen niet dezelfde. Terwijl KBC niet verder gaat dan een ‘houden’-advies, hanteert Kepler een koopaanbeveling.

‘In het tweede semester slaagde Sofina erin zijn intrinsieke waarde met 9 procent te doen stijgen. Gezien het opzienbarende trackrecord en de nieuwe investeringen herhalen we ons koopadvies’, legt Kepler Cheuvreux uit. Het beurshuis verwijst ook naar de recente waardering voor Byju, de Indiase leerapp waarvan Sofina 8,7 procent controleert. In januari haalde Byju bij een nieuwe kapitaalronde 200 miljoen dollar op, wat het bedrijf op 8 miljard dollar waardeert. Dat is acht keer meer dan twee jaar geleden, en 17 keer meer dan toen Sofina in 2016 instapte.

‘De Brusselse holding heeft de capaciteiten en het partnernetwerk om toegang te krijgen tot zeer waardevolle durfkapitaalinvesteringen in Azië en Europa. Dat creëert grote waarde’, legt Joachim Vansanten van KBC Securities uit.

De recente investering in Vinted is daar opnieuw een voorbeeld van. Het Litouwse bedrijf baat een van de succesvolste sites voor tweedehandsspullen in Europa uit. Begin december haalde Vinted 141 miljoen dollar op, waardoor het tot de categorie van ‘unicorns’ of eenhoorns is toegetreden: niet-genoteerde start-ups met een beurswaarde boven 1 miljard dollar. Sofina investeerde vorig jaar ook in de Duitse onlineluierverkoper Lillydoo en diens hofleverancier, de luiermaker Drylock van Bart Van Malderen.

Niet iedereen met zakken vol geld kan zomaar in de meest beloftevolle technologische start-ups investeren. Daarvoor zijn de nodige vriendschappelijke contacten, vertrouwen, grote discretie en een strategie op heel lange termijn nodig. Sofina trok al eind jaren zeventig naar Silicon Valley. De holding was een van de allereerste investeerders in het legendarische private-equityfonds Sequoia. ‘Via Sequoia investeerden we achtereenvolgens in Yahoo!, Google, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter en WhatsApp’, zei CEO Harold Boël daar enkele jaren geleden op de algemene vergadering over. Samen met Sequoia werd Sofina ook een grote investeerder in de e-commercegigant Flipkart, het Amazon van India, die met een meerwaarde van honderden miljoenen werd verkocht aan Wal-Mart.

Met zijn private-equity-portefeuille is Sofina zeer goed gepositioneerd in de sectoren van de toekomst. Stefaan Genoe, hoofdanalist Degroof Petercam

‘Met zijn private-equityportefeuille (niet-genoteerde bedrijven, red.) is Sofina zeer goed gepositioneerd in de sectoren van de toekomst en in groeiregio’s zoals India en China’, zegt Stefaan Genoe, hoofdanalist van Degroof Petercam.

Door het sterke trackrecord en de betere communicatie van Sofina is de korting tegenover de intrinsieke waarde weggesmolten. In het verleden kon je de ‘schone slaapster’ van de beurs, zoals Sofina vaak genoemd werd, op de kop tikken met een korting van 50 procent. Nu is dat gezakt tot 6 procent. ‘Eigenlijk zou Sofina zonder korting moeten noteren’, argumenteert Kepler Cheuvreux. Sofina bestaat voor ruim drie kwart uit private equity. Gimv, dat alleen niet-genoteerde bedrijven in zijn portefeulle heeft, noteert ongeveer aan zijn intrinsieke waarde, al berekent de investeringsmaatschappij die erg conservatief. Beide vehikels geven de particuliere belegger toegang tot een segment dat anders onbereikbaar is.

Dat heeft ook andere voordelen. ‘Private equity is minder onderhevig aan beursschommelingen. De koers gaat bij een correctie minder naar beneden. Dat geeft Sofina een defensief karakter’, oordeelt Rudy De Groodt van BNP Paribas Fortis.

Door de kleinere korting en de beursklim is het dividendrendement echter gekrompen. Sofina keerde vorig jaar 2,79 euro bruto per aandeel uit. Analisten denken dat de groep dat dit jaar kan optrekken naar 2,90 euro. Dat levert een brutorendement op van 1,36 procent of 0,96 procent na de bijdrage aan vadertje staat. Dat is lager dan bij sectorgenoten als GBL (2,3% netto), Ackermans (1,1%) of Bois Sauvage (1,4%).