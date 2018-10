Nieuwkomer in strijd om goedkoopste beurstransacties

‘Er is alleen plaats voor de allergoedkoopste, je wil niet tweede zijn in deze markt,’ klinkt het zelfverzekerd. ‘Beleggers kijken vandaag alleen maar naar de prijs. Als ze die omlaag krijgen is dat een eerste stukje van hun rendement. Zo maken ze sneller winst.’ Hoe hij zo ver onder de huidige tarieven kan duiken wil Lamain nog niet kwijt, omdat andere brokers zich dan kunnen aanpassen. ‘Wanneer we live gaan zal alles duidelijk worden.’