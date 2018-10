Nieuwste beurstelg Knorr-Bremse meteen in de gunst

De Duitse wereldmarktleider in remsystemen gaat op zijn eerste beursdag hoger. 'Een kwaliteitsbedrijf dat zijn beloftes nakomt', klinkt het bij fondsbeheerders.

In de week waarin de Nederlandse fleetmanager Leaseplan en de Portugese voedingretailer Sonae MC genoodzaakt zagen hun beursplannen af te blazen, kan die van Knorr-Bremse vrijdag ongestoord verder gaan.

De producent van remmen voor vrachtwagens en treinen noteert rond 81,55 euro, bijna 2 procent boven de intekenprijs van 80 euro. Die intekenprijs lag in het midden van de prijsvork (72-87 euro).

Thiele werd in 1985 eigenaar van Knorr-Bremse via een management buy-out. Hij is nu een van de rijkste Duitsers.