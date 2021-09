Nike onderuit op Wall Street

Problemen in de aanvoerketen doen de Amerikaanse sportartikelenfabrikant onder de lat uitkomen.

De Amerikaanse beurzen blijven vrijdag dicht bij huis, na de verliezen eerder op de dag in Europa .

De Amerikaanse sportartikelenfabrikant gaat wel 6 procent onderuit na tegenvallende resultaten donderdagavond. Nike lijdt onder een zwakker dan verwachte vraag en kampt met een krappe aanvoer vanuit Vietnam. In het Aziatische land, waar zowat de helft van Nike’s sportschoenen wordt gemaakt, zijn sommige fabrieken al maanden dicht wegens een zware corona-uitbraak. Dat zet extra druk op de reeds verstoorde aanvoer. Sommige analisten vrezen dan ook dat Nike onvoldoende in stock zal hebben voor het cruciale eindejaarseizoen.

Maal 3 in vijf jaar

In het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar, de periode van juni tot eind augustus, realiseerde Nike een omzet van 12,25 miljard dollar tegen 10,59 miljard een jaar eerder. Analisten hadden gemiddeld 12,46 miljard dollar verwacht. De nettowinst kwam 23 procent hoger uit op 1,87 miljard dollar of 1,16 dollar per aandeel.