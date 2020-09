Nike in the Air(Max)

Wall Street staat in het rood. Nike vliegt hoger dankzij zijn boomende onlineverkopen. Johnson & Johnson ziet zijn vaccin de laatste fase ingaan.

De Amerikaanse beurzen begonnen de dag met winsten, maar rond 16u30 is daar nog weinig van over. De brede graadmeter S&P500 verliest 0,4 procent en de Nasdaq staat zelfs met 0,9 procent in het rood. Daarmee lijkt zich een situatie te herhalen die we enkele weken geleden zagen, namelijk dat beleggers de aandelen van de oude economie prefereren boven de technologie-aandelen. De afgelopen dagen leek juist het omgekeerde het geval te zijn.

Nike

De Dow Jones weet het kruid droog te houden en stijgt met 0,2 procent. Dat heeft de industriegraadmeter te danken aan Nike want dat aandeel stijgt met meer dan 9 procent.

Nike klimt na uitstekende kwartaalresultaten. In de drie maanden die eindigden in augustus zag het bedrijf de winst per aandeel tot 95 dollarcent stijgen, een toename met 10 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet viel dan weer met 1 procent terug tot 10,6 miljard dollar, maar de digitale verkopen sprongen met 82 procent de lucht in. Inmiddels zijn de onlineverkopen zelfs goed voor een derde van de totale omzet, terwijl Nike er eerder vanuit ging dat dit pas in 2023 zou gebeuren.

Nike ziet voor zijn gehele gebroken boekjaar 2021 de omzet stijgen met 8 tot 12 procent. Die voorspelling is veel beter dan de eerdere prognose van 6 procent groei. 'Ik blijf enthousiast door de kansen die ik zien voor Nike op digitaal gebied. We weten dat dit het nieuwe normaal is.' De CEO benadrukt daarnaast dat de positie van Nike op onlinegebied sterk is door zijn schaalvoordelen en merk.

In het kielzog van Nike gaan ook de Duitse sportschoenproducenten Adidas en Puma respectievelijk met 5 en 3,6 procent hoger.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson (J&J) meldt dat zijn coronavaccin de derde fase ingaat. Daarmee zit het vaccin van de farmagroep in zijn laatste traject alvorens het vaccin op de markt gebracht mag worden. De proef volgt op een positieve resultaten uit de fase-2-studie waaruit bleek dat het medicijn veilig is en dat de reactie op het vaccin genoeg was om door te gaan met onderzoeken. In de derde fase zal het middel getest worden op 60.000 participanten.

De onderneming herhaalde ook het doel om meer dan 1 miljard dosissen van het vaccin te produceren en te leveren in 2021, wanneer het goedgekeurd is door de regulatoren. Het verwacht verder dat het een beslissing kan nemen over de effectiviteit van het vaccin later dit jaar of in de eerste maanden van volgend jaar.

Het aandeel wint 1,2 procent.

Tesla

